Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Santorini Adası’nda olağanüstü hal ilan etti

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlattı.

Uzmanlar, sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi.

Santorini'nin 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi.

Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS SANTORİNİ ADASI'NI ZİYARET ETTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e, Santorini Adası'nı ziyaretinde İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas da eşlik etti.

Ada'daki mobil operasyon merkezini ziyaret eden Miçotakis, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki devlet mekanizmasının olası bir depreme karşı hazırlığını kontrol etmek amacıyla Ada'ya geldiğini aktardı.

Miçotakis, Ada sakinlerine soğukkanlılık çağrısında bulunarak, "Biz herhangi bir bilimsel değerlendirmede bulunmayacağız. Bu başkalarının işi. (Uzmanlar) değerlendirmelerini yapıp bize tavsiyelerde bulunsun." diye konuştu.