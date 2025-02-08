2025 Ramazan ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü hangi gün?

İçerisinde Kadir Gecesini de barındıran Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. Ramazan Mart ayında mı başlayacak? Ramazanın ilk günü hangi gün? 2025 Ramazan ayı ne zaman? İşte Diyanet takvimine göre 2025 Ramazan ayı tarihi...
İçerisinde Kadir Gecesini de barındıran Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. Ramazan Mart ayında mı başlayacak? Ramazanın ilk günü hangi gün? 2025 Ramazan ayı ne zaman? İşte Diyanet takvimine göre 2025 Ramazan ayı tarihi...
2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor.
Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak.
26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslâm'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî', 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).
RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Receb ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52 [1969-1970]; Müslim, Sıyâm, 175-179 [1156-1157]) veya tavsiye ettiği bilinmektedir (Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Ancak Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bugüne "şek günü" denilir. Ancak Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçta karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Müslim, Sıyâm, 21 [1082]; bkz. Buhârî, Savm, 14 [1914]) buyurmuştur.