Bu hata ıhlamuru zehre dönüştürüyor! Böyle görünüyorsa aman dikkat!

İdrar söktürücü özelliği, doğru tekniklerle tüketildiğinde işe yarayabilir. Aynı zamanda ıhlamurla birleştirilen bazı besinler faydalı etkilerini artırır. İyi etkileri vücuda geçirmek için öncelik verilmesi gereken nokta elbette ki demleme aşaması.Ihlamurun faydalarından yararlanmak için demleme süresini iyi ayarlamanız gerekiyor. Ihlamuru kaynatırken renginin kırmızıya dönmediğinden emin olun. İçerisine ekleyeceğiniz bu besinler ise birçok farklı sağlık problemi için iyileştirici özellikler sunuyor.
TARÇIN EKLEYİNCE ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR
Hazırladığınız ıhlamurun içine bir miktar tarçın eklediğinizde etkili bir balgam söktürücü elde etmiş olursunuz. Aynı şekilde adaçayı ile karıştırdığınızda boğaz ağrılarını iyileştirebilirsiniz.
BAL İLAVE EDİN
Bal, limon ve ıhlamur karışımı özellikle soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda vücudu iyileştirme etkisine sahiptir. Ihlamur çayını demledikten sonra 1 tatlı kaşığı bal eklediğinizde yakalandığınız grip, nezle veya soğuk algınlığı toparlanmanızı sağlayacaktır.
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