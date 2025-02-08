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Bu hata ıhlamuru zehre dönüştürüyor! Böyle görünüyorsa aman dikkat!

Soğuk havaların vazgeçilmez şifa kaynaklarından olan ıhlamur özellikle soğuk algınlığı, grip gibi durumlarda imdada yetişiyor. Ancak ıhlamuru yanlış tükettiğinizde zehir etkisi gösterebiliyor. İşte kokusu ve lezzeti ile mis gibi ıhlamuru tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...

HABER MERKEZİ

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Bu hata ıhlamuru zehre dönüştürüyor! Böyle görünüyorsa aman dikkat!

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi durumlar akla ilk gelen bitki çaylarından olan ıhlamur, lezzeti ile de çok seviliyor. İçeriğindekiler ile besleyici özelliği bir hayli fazla olan ıhlamur yanlış demleme durumlarında zehir etkisi gösterebiliyor. Peki ıhlamur doğru şekilde nasıl tüketilir? İşte yanıtı...

Bu hata ıhlamuru zehre dönüştürüyor! Böyle görünüyorsa aman dikkat!

IHLAMUR PİŞİRİRKEN AMAN DİKKAT!

Ihlamurun faydalarından yararlanabilmek için bilinçsizce tüketimden kaçınılması gerekiyor. Doğru tekniklerle tüketildiğinde vücudumuz için fazlasıyla sağlıklı olacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenlerden ilki, ıhlamuru uzun bir süre kaynatmanın yanlış olduğu.Ihlamuru uzun süre kaynattığınızda içerisindeki tüm faydalı besin değerleri buharlaşarak yokluğa karışıyor. Besin değerlerini kaybeden ıhlamurun herhangi bir etkisini vücuda geçiremezsiniz.

Bu hata ıhlamuru zehre dönüştürüyor! Böyle görünüyorsa aman dikkat!

Kaynadıkça acı bir tat salmaya başlayan ıhlamur, tat olarak da lezzetini kaybedebilir. Uzmanlar, doğru tekniklerle demlenen ıhlamurun çok faydalı olduğunu belirtiyor. Ihlamuru doğru adımlar sağlayarak demlemek için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Ihlamur çayı demlenirken kırmızı renge döndüyse ne yazık ki tüm besin değerlerini yitirdiği anlamına geliyor. Hastalıkları önlemek, korunmak, iyileştirmek için tüketilen bu bitki çayı işlevini yitirdiğinde geriye yalnızca zararı kalıyor.Boğaz ağrısı için etkili bir ilaç görevinde olan ıhlamur, öksürüğü dindirebilen etkilere sahip. Aynı zamanda sinirleri yatıştırarak daha rahat uyumanızı sağlayabilir.

Bu hata ıhlamuru zehre dönüştürüyor! Böyle görünüyorsa aman dikkat!

İdrar söktürücü özelliği, doğru tekniklerle tüketildiğinde işe yarayabilir. Aynı zamanda ıhlamurla birleştirilen bazı besinler faydalı etkilerini artırır. İyi etkileri vücuda geçirmek için öncelik verilmesi gereken nokta elbette ki demleme aşaması.Ihlamurun faydalarından yararlanmak için demleme süresini iyi ayarlamanız gerekiyor. Ihlamuru kaynatırken renginin kırmızıya dönmediğinden emin olun. İçerisine ekleyeceğiniz bu besinler ise birçok farklı sağlık problemi için iyileştirici özellikler sunuyor.

TARÇIN EKLEYİNCE ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR
Hazırladığınız ıhlamurun içine bir miktar tarçın eklediğinizde etkili bir balgam söktürücü elde etmiş olursunuz. Aynı şekilde adaçayı ile karıştırdığınızda boğaz ağrılarını iyileştirebilirsiniz.

BAL İLAVE EDİN
Bal, limon ve ıhlamur karışımı özellikle soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda vücudu iyileştirme etkisine sahiptir. Ihlamur çayını demledikten sonra 1 tatlı kaşığı bal eklediğinizde yakalandığınız grip, nezle veya soğuk algınlığı toparlanmanızı sağlayacaktır.

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