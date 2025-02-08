Bu hata ıhlamuru zehre dönüştürüyor! Böyle görünüyorsa aman dikkat!

Kaynadıkça acı bir tat salmaya başlayan ıhlamur, tat olarak da lezzetini kaybedebilir. Uzmanlar, doğru tekniklerle demlenen ıhlamurun çok faydalı olduğunu belirtiyor. Ihlamuru doğru adımlar sağlayarak demlemek için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Ihlamur çayı demlenirken kırmızı renge döndüyse ne yazık ki tüm besin değerlerini yitirdiği anlamına geliyor. Hastalıkları önlemek, korunmak, iyileştirmek için tüketilen bu bitki çayı işlevini yitirdiğinde geriye yalnızca zararı kalıyor.Boğaz ağrısı için etkili bir ilaç görevinde olan ıhlamur, öksürüğü dindirebilen etkilere sahip. Aynı zamanda sinirleri yatıştırarak daha rahat uyumanızı sağlayabilir.