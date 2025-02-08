Sağlık tesislerinde sahipsiz köpek kalmayacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce 81 ile gönderilen yazıda, sağlık kuruluşlarında fiziki önlemlerin hızla tamamlanması, saha kontrollerinin düzenli yapılması ve sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılması talimatı verildi.

HİJYEN RİSKİ VAR

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı 81 İl Valiliğine, 81 İl Sağlık Müdürlüklerine ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve gönderildi. Yazıda; son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğuna dikkat çekildi. Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi. Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların insanlarda fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edildi.