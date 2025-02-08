Sahte içki faciası sürüyor: 103 kişi hayatını kaybetti

Ankara ve İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor. 14 Ocak'tan bu yana İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e ulaştı. Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi hayatını kaybetti. İki büyükşehirde can kaybı 100'ü geçti. 17 Ocak itibarıyla İstanbul'da sahte içki nedeniyle 92 kişinin hastanelere başvurduğu, 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Geçen 3 haftada, hastaneye başvuranların sayısı 150'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70'e yükseldi. Tedavisi tamamlanan 60 kişi taburcu edilirken yaklaşık 20 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte- kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi" diye konuştu.

HASTANELER DOLDU

Ankara'da da sahte alkolden can kaybı son günlerde arttı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte son zamanlarda sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı. Sadece son 2 haftada Ankara'da sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 69 kişinin 12'si hayatını kaybetti. Vali Şahin, şöyle konuştu; "Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."