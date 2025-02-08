Sigaradan kurtulmak isteyen 308 bin 222 kişi ALO 171’i tuşladı

AA muhabirinin "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakmak isteyen bireyleri yapılan motivasyonel görüşmeleri ile bırakma girişiminde bulunmaları için teşvik ediyor.

Danışma Hattı, 7 gün 24 saat canlı destek sağlıyor. Danışma Hattı tarafından, bırakma kararı alan bireylere bu süreçte rehberlik edilerek, ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluk belirtileriyle baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık veriliyor.

Danışma Hattını arayan bireylere, nikotin bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla nikotin bağımlılık testi uygulanıyor. Tespit edilen bağımlılık düzeyine göre, kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor ya da sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve birimleri hakkında bilgi veriliyor.

Danışma Hattını 2024'te sigara bırakma konusunda destek almak amacıyla 308 bin 222 kişi ararken, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin başvurabileceği bir diğer başvuru noktası ise sigara bırakma poliklinikleri oldu.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye genelindeki 565 sigara bırakma polikliniğinde geçen yıl 150 bin 467 muayene yapıldı.