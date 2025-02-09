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Karayip Denizi'nde 7.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ülkeye tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Karayip Denizi'nde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, birçok bölge için tsunami uyarısı yaptı.

DHA

Giriş Tarihi:

Karayip Denizi’nde 7.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ülkeye tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7.6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilid.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ile Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

Depremin ardından sarsıntıdan etkilenen ülkeler, herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirmedi.

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Karayip Denizi’nde 7.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ülkeye tsunami uyarısı yapıldı Karayip Denizi’nde 7.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ülkeye tsunami uyarısı yapıldı Karayip Denizi’nde 7.6 büyüklüğünde deprem! Birçok ülkeye tsunami uyarısı yapıldı

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