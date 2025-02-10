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Haberler Yaşam Emine Erdoğan'dan dikkat çeken sigara mesajı

Emine Erdoğan'dan dikkat çeken sigara mesajı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Emine Erdoğan’dan dikkat çeken sigara mesajı
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor. Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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