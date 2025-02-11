Sahte içkiden ölenlerin sayısı 38’e yükseldi

ANKARA'DA sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Ölümlerle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 19'a çıktı. Sahte içki kullanımına bağlı ölümler artıyor. Ankara'da 5 kişi daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerin sayısı 38'e yükseldi. 32 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürerken, 33 kişi taburcu edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sahte içki kullanımına bağlı ölümlerle ilgili tutuklu sayısı 19'a yükselirken, 35 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÇANAKKALE'DE BAĞ EVİNE BASKIN

ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesinde de polisler tarafından bir ev ile bağ evine düzenlenen operasyonda 240 litre sahte içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Biga ilçesinde polis ekipleri bazı şahısların ürettikleri sahte içkileri sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın evinde ve bağ evinde yapılan aramalarda 155 litre el yapımı rakı, 74 litre el yapımı şarap, 10 litre etil alkol ve 1 litre viski olmak üzere toplam 240 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.