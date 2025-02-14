Evde kaşar peyniri yapmak meğer bu kadar basitmiş! İşte adım adım kaşar peyniri yapılışı

Isıtırken tahta kaşık yardımıyla peynir parçaları toplanır. Zaten top şeklinde toparlanıp birbirine yapıştığını göreceksiniz.

Toplanan peynir temiz bir tülbente süzülür ve 6-7 saat suyunun akması beklenir.

Suyunu tekrar kullanacağımız için süzgecin altına büyük bir kap koymalısınız.

Dereceyle yapmak isteyenler için mayalama kısmında ki sıcaklık 40-45 derece. Haşlama kısmında ki sıcaklık 80-85 derecedir.

Haşlama kısmı için peynirin suyu ve tencerenin ağzına uyacak bir delikli süzgeç gerekli. Suyu akan peynir küçük parçalara bölünüp robottan geçirilir. Dilerseniz bu işlemi rendeleyerek de yapabilirsiniz. önemli olan peynirin ufalanmış olması.

Peynirin kendi suyu tekrar ocağa alınır ve kaynama derecesine gelince altı kapatılır. 5-10 dk sonra 85 dereceye düşmüş oluyor. (Derecesi olanlar 85° kadar ısıtması yeterli) tencerenin ağzına süzgeç yerleştirilir.

Ufalanmış peynirler süzgece alınır.