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Evde kaşar peyniri yapmak meğer bu kadar basitmiş! İşte adım adım kaşar peyniri yapılışı

Evde kaşar peyiri nasıl yapılır? Kahvaltıların, tostların ve birçok yemeğin olmazsa olmazı kaşar peyniri evde yapmak çok kolay. İşte evde kaşar peyniri yapılışı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Evde kaşar peyniri yapmak meğer bu kadar basitmiş! İşte adım adım kaşar peyniri yapılışı

Peynir kahvaltılarımızın, salatalarımızın, böreklerimizin, makarnalarımızın kısacası mutfağımızın demirbaşlarından. Marketlerde çeşit çeşit peynirler bulmak mümkün ama aslında evde de kolayca peynir yapabilirsiniz.

EVDE KAŞAR PEYNİRİ YAPIMI

Taze süt tencereye süzülüp ocağa konulur. Parmağımızı yakacak derecede ısındığı zaman ocak kapatılır.
Önce yarım bardak yoğurt ezilip süte katılır, ardından mayada eklenir karıştırıp tencerenin kapağı kapatılır ve 1 saat mayalanması beklenir. (Her mayanın üzerinde kullanacağınız miktar yazılıdır. Uygun miktarı oradan ayarlayabilirsiniz)
Süt pelte pelte olmuşsa mayalanmış demektir.
Mayalandıktan sonra bıçakla dilimlenir, el çırpıcısıyla bütün pelteler parçalanıp ufalanır.
Tencere tekrar ocağa alınır yine parmağımızı yakacak dereceye ulaşıncaya kadar ısıtılır. (ufalanmış peynir parçalarının yumuşayıp toplanması için).

Evde kaşar peyniri yapmak meğer bu kadar basitmiş! İşte adım adım kaşar peyniri yapılışı

Isıtırken tahta kaşık yardımıyla peynir parçaları toplanır. Zaten top şeklinde toparlanıp birbirine yapıştığını göreceksiniz.
Toplanan peynir temiz bir tülbente süzülür ve 6-7 saat suyunun akması beklenir.
Suyunu tekrar kullanacağımız için süzgecin altına büyük bir kap koymalısınız.
Dereceyle yapmak isteyenler için mayalama kısmında ki sıcaklık 40-45 derece. Haşlama kısmında ki sıcaklık 80-85 derecedir.
Haşlama kısmı için peynirin suyu ve tencerenin ağzına uyacak bir delikli süzgeç gerekli. Suyu akan peynir küçük parçalara bölünüp robottan geçirilir. Dilerseniz bu işlemi rendeleyerek de yapabilirsiniz. önemli olan peynirin ufalanmış olması.
Peynirin kendi suyu tekrar ocağa alınır ve kaynama derecesine gelince altı kapatılır. 5-10 dk sonra 85 dereceye düşmüş oluyor. (Derecesi olanlar 85° kadar ısıtması yeterli) tencerenin ağzına süzgeç yerleştirilir.
Ufalanmış peynirler süzgece alınır.

Evde kaşar peyniri yapmak meğer bu kadar basitmiş! İşte adım adım kaşar peyniri yapılışı

Peynir parçaları erimeye başladığında tahta kaşık yardımıyla bastırmadan kenarlardan ortaya doğru yavaş yavaş peynir toparlanır. Resimlerde aşamalı bir şekilde anlatmaya çalıştım.
Resimdeki gibi toplandığında peynir sudan çıkarılır bir tahtanın üzerinde hamur gibi sündürerek yoğrulur.
Soğuyup sertleşince tekrar suyun içine konulur. Su soğuduğu için ocak kısık ateşte tekrar yakılır.

Evde kaşar peyniri yapmak meğer bu kadar basitmiş! İşte adım adım kaşar peyniri yapılışı

Peynir suyun içinde 2 kaşık yardımıyla çevire çevire yumuşatılır.
Kaşıkla tam ortasından tutup kaldırdığınızda peynir eriyip akıyorsa peynir sudan çıkarılıp tekrar hızlıca yoğrulur. Ayni işlem 2 defa daha tekrarlanır. Bu esnada ocağı kapatmayın kısık ateşte dursun fakat suyu kaynatmayın.
En son yoğurma işleminde dilerseniz tuzlayabilirsiniz.
Tuzladıktan sonra sertleşen peynir tekrar suda yumuşatılır ve çıkarıp hızlıca şekil verilir.
3-4 saat bir tahtanın üzerinde soğuması beklenir.
Soğuyunca dolapta muhafaza edilir. 1 gün sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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