Evde kaşar peyniri yapmak meğer bu kadar basitmiş! İşte adım adım kaşar peyniri yapılışı

Peynir kahvaltılarımızın, salatalarımızın, böreklerimizin, makarnalarımızın kısacası mutfağımızın demirbaşlarından. Marketlerde çeşit çeşit peynirler bulmak mümkün ama aslında evde de kolayca peynir yapabilirsiniz.
EVDE KAŞAR PEYNİRİ YAPIMI
Taze süt tencereye süzülüp ocağa konulur. Parmağımızı yakacak derecede ısındığı zaman ocak kapatılır.
Önce yarım bardak yoğurt ezilip süte katılır, ardından mayada eklenir karıştırıp tencerenin kapağı kapatılır ve 1 saat mayalanması beklenir. (Her mayanın üzerinde kullanacağınız miktar yazılıdır. Uygun miktarı oradan ayarlayabilirsiniz)
Süt pelte pelte olmuşsa mayalanmış demektir.
Mayalandıktan sonra bıçakla dilimlenir, el çırpıcısıyla bütün pelteler parçalanıp ufalanır.
Tencere tekrar ocağa alınır yine parmağımızı yakacak dereceye ulaşıncaya kadar ısıtılır. (ufalanmış peynir parçalarının yumuşayıp toplanması için).