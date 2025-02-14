İkinci el telefon pazarı büyümeye devam ediyor

İki yıl önce Türkiye'de ikinci el telefon pazarının büyüklüğünün 5-6 milyar TL civarında olduğu tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre 2024 yılında bu rakamın yüzde 15-20 büyüme ile 6-7 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Yeni telefon fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ikinci el telefonlara olan talep yüzde 25-30 arttı.

İkinci el telefon satışlarının yüzde 60-70'i online platformlar üzerinden gerçekleşiyor. Sahibinden, Letgo, Dolap ve Trendyol gibi platformlar, bu pazarın büyümesine önemli katkı sağlıyor.Yenilenmiş ürünler, özellikle garanti ve uygun fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ

Statista ve IDC verilerine göre 2023 yılında küresel ikinci el telefon pazarı 65-70 milyar dolar civarındaydı. 2024 yılında bu rakamın yüzde 10-15 büyüme ile 75-80 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Asya-Pasifik en hızlı büyüyen bölge olarak öne çıkıyor. Hindistan ve Çin, ikinci el telefon pazarında lider konumda. Yenilenmiş ürünlere olan talep, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa'da artıyor. Apple ikinci el pazarında en yüksek paya sahip. iPhone modelleri, yenilenmiş ürünlerde yüzde 40-45 pazar payına sahip. Günümüzde artan fiyatlar ve sürdürülebilirlik bilincinin yükselmesiyle birlikte ikinci el ürün pazarı her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Ancak, ikinci el ürün alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

1. SATICININ GÜVENİLİRLİĞİNİ ARAŞTIRIN

İkinci el ürün alırken öncelikle satıcının güvenilir olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Güvenilir platformlardan alışveriş yapmak, dolandırıcılık riskini en aza indirir. Satıcının geçmiş satışlarını, yorumlarını ve değerlendirmelerini incelemek önemli bir adımdır.

2. ÜRÜNÜN DURUMUNU DETAYLICA KONTROL EDİN

Ürünün görsellerini ve açıklamalarını dikkatlice inceleyin. Mümkünse ürünü satın almadan önce test edin veya çalışır durumda olup olmadığını öğrenmek için satıcıdan ek bilgiler isteyin. Çizik, darbe veya teknik arızalar olup olmadığını kontrol etmek için detaylı fotoğraflar talep edin.

3. FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIN

Piyasada benzer ürünlerin fiyatlarını karşılaştırarak gereğinden fazla ödeme yapmadığınızdan emin olun. Aşırı düşük fiyatlı ilanlara dikkat edin, çünkü bu tür ilanlar genellikle sahte olabilir.

4. GARANTİLİ VEYA YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Bazı ikinci el ürünler üretici veya yetkili satıcı tarafından yenilenmiş (refurbished) olarak satılmaktadır. Bu tür ürünler genellikle testlerden geçirilmiş ve belirli bir garanti süresiyle sunulmaktadır.

Özellikle elektronik ürünler için bu seçenek daha güvenilir olabilir.

5. ÖDEME YÖNTEMİNİ DİKKATLİ SEÇİN

Nakit ödeme yerine güvenli ödeme yöntemlerini tercih edin. E-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde alıcı koruma politikaları sayesinde dolandırıcılığa karşı daha güvende olabilirsiniz.

6. İADE VE DEĞİŞİM ŞARTLARINI ÖĞRENİN

Bazı ikinci el platformları belirli bir süre içinde iade veya değişim imkanı sunmaktadır.

Bu yüzden, satın almadan önce satıcının iade politikasını öğrenmek faydalı olacaktır.

7. SAHTE ÜRÜNLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Özellikle lüks markaların saatleri, çantaları ve elektronik ürünlerinde sahte ürünler sıkça piyasaya sürülüyor. Ürünün orijinalliğini doğrulamak için seri numarası, barkod ve marka hologramlarını kontrol edin.

8. ÇEVRESEL ETKİYİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

İkinci el alışveriş yaparken yalnızca maddi kazanç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevresel atıkların azalmasına da katkıda bulunursunuz. Özellikle elektronik atıkların doğaya zararını en aza indirmek için sürdürülebilir seçenekleri tercih edin.