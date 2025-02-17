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Unsuz, şekersiz kilo aldırmayan browni tarifi

En sevilen tatlılar arasında üst sıralarda yer alan browni özellikle kilo vermek isteyenlerin mesafeli olduğu tatlılardan. Ancak unsuz, şekersiz kilo aldırmayan ve oldukça leziz browni tarifi de bulunuyor. Peki unsuz, şekersiz, yağsız browni nasıl pişirilir? İşte browni tarifi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Unsuz, şekersiz kilo aldırmayan browni tarifi

Tatlı krizlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan browniyi, unsuz ve şekersiz denediniz mi? Başta 'tadı güzel olmaz' diyerek mesafeli yaklaşsanız da bu browniyi yiyenlerin tadı damağında kalıyor. İşte kilo aldırmayan leziz browni tarifi...

Unsuz, şekersiz kilo aldırmayan browni tarifi

BROWNİ İÇİN MALZEMELER

3 adet olgunlaşmış muz
2,5 yemek kaşığı ham kakao
2 yemek kaşığı tahin

Unsuz, şekersiz kilo aldırmayan browni tarifi

TARİF
Çatalla ezilmiş muz, 2,5 yemek kaşığı ham kakao ve 2 yemek kaşığı tahini karıştırın.
Dilerseniz 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.
Karışımı küçük bir borcama alın.
Üzerine istediğiniz miktarda bitter çikolata ve vişne ekleyin.
175 derece fırında 20-25 dakika pişirin

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