İzmir Avrupa Caz Festivali heyecanı

İzmir Avrupa Caz Festivali 32. kez düzenlenecek. Festival, 5 Mart Çarşamba günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salonda Crossing Bosporus Trio konseri ile başlayacak. Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, kontrbas sanatçısı Heiri Kanzig ve klavye sanatçısı Alex Wilson'ın sahne alacağı konser öncesinde festivalin açılış töreni yapılacak.

MÜZİKLİ SÖYLEŞİLER

İzmir Avrupa Caz Festivallerinin en çok ilgi gören gelenekselleşmiş etkinliği "Müzikli Söyleşiler" ise bu yıl 11 Mart Salı günü 19.00'da İKSEV'de gerçekleştirilecek. İsviçre'nin beğeni toplayan Vein Triosu ile eşsiz bir caz deneyimine sahip başarılı davulculardan Florian Arbenz, festivalde Nelson Veras ve Hermon Mehari ile cazseverlerle buluşacak. 32. İzmir Avrupa Caz Festivali 24 Mart 2025 Pazartesi günü, İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilecek Paolo Damiani Last Land Band konseri ile sona erecek. Festival kapsamında 22. kez düzenlenen Caz Afiş Yarışması'nı ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İletişim Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Kenan Yiğit kazandı.