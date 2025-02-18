Kadınlarla yeni bir gelecek yazılıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu.

'ÖZEL BİR TARİHE SAHİBİZ'

EMİNE Erdoğan, "Yeni bir gelecek yazılıyor ve ülkeler, insanlığın ortak geleceğini tasarlamak için yarışıyorlar. Bu yarışta, kadınların, ekonomik kalkınmada önemli aktörler olduğu ülkeler, ipi göğüslüyorlar. Türkiye, kadınların her dönemde, sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği, çok özel bir tarihe sahiptir. Türk kadınının girişimci ruhunun kökleri, 13. yüzyıla kadar uzanır. Anadolu'da kadınlar, teşkilatlanmış, sosyal ve ekonomik hayata katılmış, 'dünya kadın tarihinin' parlayan yıldızları olmuşlardır. Kadınlar bulundukları sektöre iyileştirici bir etki yapıyorlar" diye konuştu.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Yılmaz, Alev Alatlı'nın kızı Funda Aktan, jüri üyeleri, yarışmacılar ve davetliler de katıldı. Törende, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi"nde Zahide Arı, "Yükselen Yıldız Kategorisi"nde Nurdeniz Erdoğan, "Sıfır Atık Kategorisi"nde Zeynep Balca Yılmaz ile "Kadın Kooperatifi Kategorisi"nde Ümmühan Keskin ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.