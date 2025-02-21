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Antarktika Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nda çalışmalar başladı

Türk bilim ekibi, 10 gün süren yolculukları sonrası 68 güney enlemindeki Horseshoe Adası'nda bulunan Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na ulaştı.

AA

Giriş Tarihi:

Antarktika Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda çalışmalar başladı

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda devam ediyor.

Türk bilim insanları, Horseshoe Adası'na gelerek buradaki Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nda çalışmalara başladı.

Bilim insanlarını taşıyan Şili bayraklı Betanzos gemisi, King George Adası'ndan yola çıkarak yaklaşık 5 gün sonra Lystad körfezi açıklarında demir attı.

Ekip, sert fırtına ve kar yağışlı hava koşullarında çalışmalara başlamak için botlarla Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na ulaştı. Sonrasında, 20 kişilik bilim ekibi, Türk bayrağını göndere çekerek, İstiklal Marşı okudu.

Antarktika Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda çalışmalar başladı

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, "Horseshoe Adası'nda her sene çalışmalarımıza İstiklal Marşımızı okuyup, bayrağımızı göndere çekerek başlıyoruz ki bu sene de kampımızı açıp İstiklal Marşımızı okuduk, bayrağımızı göndere çektik." dedi.

Yavaşoğlu, bu yıl ada üzerinde ve denizde toplam 19 proje icra edileceğini, 20 kişilik ekipte 16 Türk, 4 yabancı bilim insanı bulunduğu belirterek, "Antarktika'nın iklimsel değişimi, yer bilimlerindeki farklı sunmuş olduğu mekanizmaların anlaşılması, tektonik mekanizmalar, izostatik değişimler, deformasyonlar, canlıların incelenmesi, yeni türlerin kayıt altına alınması gibi çalışmaların tamamını bu seneki projelerimiz için de ilerletmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Projelerin canlı, yaşam, fiziki ve yer bilimlerini içerdiğini aktaran Yavaşoğlu, "Adamızın üzerinde bulunan meteoroloji istasyonumuz, GNSS istasyonlarımız ve küresel güneşlenme istasyonlarımız vasıtasıyla adamızın ve Antarktika'nın en güney bölgesindeki bu alanda yapılabilecek çalışmaların birçoğuna altlık sunacak parametreleri toplamaktayız." diye konuştu.

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