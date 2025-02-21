Yönetmelik değişti! Aile hekimliğinde yeni dönem

Aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler ile birlikte vatandaşlar adres değişikliği yaptığı takdirde 30 gün içerisinde aile hekimi değişikliği yapmazsa yeni ikametgahına göre en yakın v en uygun aile hekimine kaydı otomatik olarak alınacak. Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanacak. Sağlık hizmet planlamasına uygun olacak şekilde özellikle nüfus yoğunluğu olan yerlerde otomatik olarak kişilerin aile hekimi kayıt değişikliği yapılacak ve bu birimlerde görev yapan aile hekimlerine ataması gerçekleştirilecek. Aile hekimi başına düşen nüfusun azalması ile hekim hasta ilişkisinin daha etkin şekilde kurulması, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm aile hekimliği hizmetleri için hastaya daha fazla zaman ayrılması ile aile hekimliği hizmetlerinin kalitesi artması hedefleniyor. Aynı zamanda aile hekimi değişikliği durumunda aile hekimliği birimlerine kayıtlı kişi sayısının asgari ve azami seviyeleri belirlenerek aile hekimliği çalışanlarının özlük hakları açısından ve vatandaşların da hizmete erişimleri açısından herhangi bir mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor. Aile hekimi değişikliği yapılabilmesi için 3 ay olan sınırlama süresi ise 1 aya indirilecek.