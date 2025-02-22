İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Dünyanın en eski baharatlarında safran her derde deva

İbn-i Sina'nın El-Kânûn Fi't-Tıbb kitabında da bahsettiği safranın faydaları saymakla bitmiyor.Nefes almayı kolaylaştırdığı belirtilen safranın antidepresan özelliği de bulunuyor. İşte İbn-i Sina'nın kitabında bahsettiği safranın faydaları...
İbn-i Sina'nın El-Kânûn Fi't-Tıbb kitabında da bahsettiği safranın faydaları saymakla bitmiyor.Nefes almayı kolaylaştırdığı belirtilen safranın antidepresan özelliği de bulunuyor. İşte İbn-i Sina'nın kitabında bahsettiği safranın faydaları...
SAFRANIN FAYDALARI
İbn-i Sina'nın el-Kanun fi't-Tıb adlı eserinde bahsettiği safran, solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği gibi safran yağı da nefes almayı kolaylaştırır ve diyaframa da fayda sağlar. Ayrıca cilt ve mukoza iltihaplarına da iyi geldiği bilinen safranın baş ağrısını da hafiflettiği belirtiliyor.
Geleneksel tedavi yöntemi olarak çok eski bir tarihe sahip olan safranın antikarsinojenik (kanser bastırıcı), antimutajenik (mutasyon önleyici), immünomodüle edici, ve antioksidan benzeri özellikleri olduğu modern tıp tarafından bulunmuştur. Safran özellikle Çin ve Hindistan'da kumaş boyası olarak ve parfümeride kullanılır.
Anti kanserojen maddeler sayesinde bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir.
Karaciğeri temizlediği gibi kandaki zararlı hücreleri de temizleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltır. Safran çiçeği kalp kaslarını kuvvetlendirerek kalp hastalıklarına yakalanma oranını düşürür.
Safranın içerdiği bileşenler bünyede depresyona neden olan asit dengesinin bozulmasına engel olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı ruh sağlığı alanında yaygın olarak safran kullanılır.
Etkili antioksidan özelliğinden dolayı safran, sindirim sistemi için faydalıdır.
Safran potasyum açısından zengin olduğu için kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur.
Safranın içerdikleri cilt sağlığı açısından da faydalıdır. Cildin temizlenmesi ve genç kalması için safran cilt maskelerinde yaygın olarak kullanılır.
SAFRAN NEREDE ÜRETİLİR?
Günümüzde en çok safran üretilen yerlerin başında İspanya, Fransa, Sicilya, İtalya, İran ve Keşmir gelir. 19.yy ortalarında Osmanlı devletinden Yurt dışına satılan safranın önemli bir bölümü Safranbolu'da üretilmiştir. Sarı boya hammaddesinin elde edildiği safran sentetik boyalar üretilinceye kadar eczacılık ve boya sanayiinde kullanılıyordu. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahip olan safran, halen Safranbolu 'nun Davutobası, Geren ve Aşağı Güney köylerinde üretilmektedir.