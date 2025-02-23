MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sonuç ekranı...

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) oturumu değerlendirmesi yapılırken cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların, alt teslterinin her biri için birer standart puan hesaplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanlar bulunacak. Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalam ve standart sapması bulunacak ve ardından bu sapma kullanılarak adayların, standart puanı hesaplanacak. Ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecek. Ağırlık puanlara göre adayların eşit ağırlık, sözel, sayısal ve genel puanları oluşturulacak.