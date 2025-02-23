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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sonuç ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçlara adaylara ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek. Peki 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç ekranı...

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün 81 ilde gerçekleştirildi. Üniversite eğitimlerini MSÜ'de tamamlamak isteyen binlerce adayın katıldığı sınav sonrası soru ve cevaplar ÖSYM tarafından erişime açılacak. Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç ekranı...

2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç ekranı...

KURALLARA UYMAYAN ADAYLARIN PUANLARI HESAPLANMAYACAK

23 Şubat Pazar günü düzenlenecek sınavlarda adayların uymaları gereken bazı kurallar bulunuyor. Sınav süresince adayların kopya çekmeleri veya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, cevaplarını başka bir kağıda işaretlemesi veya geçirmesi, soru ve cevapları cevap kağıdının arkasına yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri yasak olacak. Sınavın düzenini bozacak hareketlerde bulunacak adayların sınavları geçersiz sayılacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç ekranı...

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) oturumu değerlendirmesi yapılırken cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların, alt teslterinin her biri için birer standart puan hesaplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanlar bulunacak. Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalam ve standart sapması bulunacak ve ardından bu sapma kullanılarak adayların, standart puanı hesaplanacak. Ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecek. Ağırlık puanlara göre adayların eşit ağırlık, sözel, sayısal ve genel puanları oluşturulacak.

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