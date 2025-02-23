Oruç tutarken kilo verilir mi?

Beslenme ve diyet uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Ramazan ayında oruç tutarken diyet yapmak mümkündür, ancak dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Oruç tutarken uzun süre aç kalmak ve su içmemek vücutta bazı değişikliklere yol açar. Bu nedenle, Ramazan ayı boyunca sağlıklı bir diyet yapmak, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlar aynı zamanda kilo kontrolüne yardımcı olur. Ancak, diyeti doğru şekilde uygulamak ve oruç tutmanın etkilerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Oruç tutan kişilerin öğün sayısı sınırlıdır, bu yüzden iftar ve sahurda dengeli beslenmeye özen göstermek çok önemlidir. İdeal beslenme düzeninde, kan şekerini dengelemek ve vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri almak için az ve sık beslenme prensibi uygulanmalıdır. Sahura mutlaka kalkmak ve yeterli miktarda su içmek, gün boyu kan şekerinin düzenli olmasını sağlar. Özellikle sahurda yavaş sindirilen siyes, karabuğday veya tam buğday ekmeği, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar ve yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları tercih edilmelidir. Bu tür besinler, gün boyunca daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

YÜKSEK PROTEİN

İftar öğünlerinde ise, gün boyu aç kalındığı için vücut yemek istemeye meyillidir, ancak hızlı ve aşırı yemek yemek, sindirim sorunlarına ve halsizliğe yol açabilir. İftara su, çorba, peynir, zeytin, hurma veya kuru kayısı gibi hafif yiyeceklerle başlanmalı, ardından ana yemeğe geçilmelidir. Yemekleri hızlıca yemek yerine, yavaşça yemek daha sağlıklıdır. Ayrıca, iftarda aşırı yağlı ve ağır yemeklerden kaçınılmalı, daha hafif ve besleyici seçeneklere yönelinmelidir. Yüksek protein ve kompleks karbonhidrat içeren yiyecekler, vücudun ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Günlük lif ihtiyacını karşılamak için sebze ve salatalara da iftarda yer verilmelidir. Salatalarınıza ekleyeceğiniz elma sirkesi hazımsızlığa yardımcı olabilir. İftarda tatlı tüketilecekse, sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Hamurlu ve kızartılmış tatlılardan kaçınılmalı, çünkü bunlar vücutta aşırı şeker ve yağ birikmesine yol açabilir. Öğünler arasında sağlıklı ara öğünler de oldukça önemlidir. Sahur ve iftar arasında ara öğünler tüketmek, kan şekerinin dengeli kalmasını sağlar. Ara öğünlerde taze meyve, yoğurt, kefir, şekersiz meyve kompostosu gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilebilir. Bu tür besinler, vücuda ek besin değerleri sağlarken, fazla kalori alımını engeller. Özellikle meyveler ve kompostolar yüksek su içerikleriyle vücudun su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

Ramazan ayında su tüketimi çok önemlidir. Oruç süresince vücut uzun saatler boyunca susuz kalır, bu nedenle iftar ve sahur arasında bol miktarda su içilmelidir. Su, metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar ve vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı dengesini korur. Ayrıca, iftar ve sahur arasında sade soda içmek de sindirimi kolaylaştırabilir ve midenin rahatlamasına yardımcı olabilir. Diyet yapmak isteyenlerin, iftar ve sahurda aşırı yemek yemekten kaçınmaları gerekir. Yavaş yemek yemek, sindirimi kolaylaştırır ve tokluk süresini uzatır. Ramazan ayında, gece yemek yiyip yatmamak da önemlidir.

Sahura mutlaka kalkılmalı, bu sayede gün boyu açlık hissi daha az olur ve kan şekeri düzenlenir. Ayrıca, sahurda bol su içilmesi, gün boyunca susuzluk hissini engeller.

DİKKATLİ OLUNMALI

Fiziksel aktivite de Ramazan ayında kilo verme sürecinde önemli bir rol oynar. Oruç tutarken hareket azlığı ve metabolizmanın yavaşlaması, kilo alımını zorlaştırabilir. Ancak, oruç bitiminden sonra hafif tempolu yürüyüşler yapmak, sindirimi hızlandırır ve vücudu hareketlendirir. İftardan 1-2 saat sonra yapılan hafif yürüyüşler, metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını destekleyebilir. Tatlı tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Hamurlu ve kızartılmış tatlılar, fazla yağ ve şeker içerdiği için kilo alımına neden olabilir. Bunun yerine, haftada 1-2 kez sütlü tatlılar örneğin güllaç tercih edilebilir.

Tatlılar, hemen yemekten sonra değil, iftardan 1-2 saat sonra ara öğün olarak tüketildiğinde daha sağlıklı olur. Ayrıca, tatlı yerine taze meyve veya kuru meyve tüketmek, şeker isteğini karşılamak için daha iyi bir alternatiftir.

SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER

Ramazan ayında kilo vermek, kesinlikle mümkündür. Oruç tutarken, vücut uzun saatler boyunca aç kalır ve bu da metabolizma üzerinde değişikliklere yol açar. Ancak, bu süreçte aşırı yemek yemek ve sağlıksız seçimler yapmak, kilo alımına neden olabilir. Ramazan ayında kilo vermek için en önemli faktör, beslenmeye dikkat etmek ve hareketliliği artırmaktır. İftar ve sahurda dengeli, besleyici yemekler tercih ederek, öğünler arasında sağlıklı ara öğünler tüketmek, vücudun ihtiyacı olan besinleri almanızı sağlar ve açlık krizlerini engeller. Ayrıca, bol su içmek, hareketli kalmak ve tatlılardan kaçınmak, kilo kaybını destekleyen önemli adımlardır.

SONUÇ

Sonuç olarak, Ramazan ayında kilo vermek mümkündür, ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteleri sürdürebilmektir. Oruç tutarken doğru şekilde beslenmek ve sağlıklı seçimler yapmak, kilo kaybını desteklerken aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi de sağlayacaktır.