Yenidoğan çetesi davasında kritik gün! Ara karar açıklandı

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25'i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Tutuklu sanık İlker Gönen'in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından sanık sayısının 46 olduğu davanın üçüncü duruşması sanık avukatların beyanlarının alınmasıyla başladı. Tutuklu sanıklardan Tuğçe Toptemel'in avukatı, Kurtlar Vadisi dizisinden bir replikle savunma yaparak, " Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz" dedi. Duruşmaya saat 12.00 sıralarında ara kararın açıklanması için 2 saat ara verildi.