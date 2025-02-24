Yenidoğan çetesi davasında kritik gün! Ara karar açıklandı

'HERKES BİZE BOMBAYI YUTUN VE PATLAYIN DİYOR'

Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden kişilerden biri olan tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatı ise "Bu dosyada çok fazla Kurtlar Vadisi'ne atıf yapıldı ben de bir replik söyleyeceğim o diziden şu şekilde; 'Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz. Benim müvekkilimi koçbaşı olarak kullandılar. Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor. Haklının acelesi yok. Bu olayda adımız geçtiği için savunma yükümüz çok arttı herkes 'Suçu yoksa neden bu olayda adı geçti.' diye düşündü. Müvekkil hukuki delillere göre soruşturma aşamasında dahi tahliyesi en muhtemel kişilerdendi. Zira uzman görüşünde sorumlu dahi tutulmamış bu yönden tahliyesi çok mümkündü; bu yapılmadı. Sonrasında bildiğiniz tehdit süreci ve videonun dolaşıma sokulması. Ben tehdit videosunu izlediğimde gerçekten Tuğçe'ye üzüldüm, bu yükü nasıl kaldıracağını düşündüm. Şu ana kadar da taşıdı. O videoyu dikkatli izleyelim tehdit eden kişi, başka kişilerden de bahsediyor. Bu tehdidi yapan kişinin muhtemelen müvekkili tahliye ettirmek istemesinin sebebi, müvekkilin zaten hukuki olarak tahliye olabilecek bir durumda olmasıydı. Bunu ise kendi yapmış gibi üstlenecek diğer tutuklu sanıklara 'Biz Tuğçe'yi tahliye ettirdik tahliye olmak isteyen avukatlara değil bize gelsin' diyecekti" şeklinde konuştu. Duruşmaya sanık Tuğçe Toptemel'in avukatının savunmasının ardından ara kararın açıklanması için saat 12.00 sıralarında 2 saat ara verildi.