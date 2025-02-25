Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

'170 BİN 567 ÇOCUĞUMUZA DESTEK OLDUK'

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Gönül Elçileri Projesi' ile bugüne kadar 10 bin 467 çocuğu koruyucu aile himayesine verdiklerini söyleyen Göktaş, "589'u 2024 yılında olmak üzere bugüne kadar 20 bin 222 çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimiz ile 170 bin 567 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek olduk, olmaya devam ediyoruz. SED'den yararlanan 41 bin 643 çocuğumuzun kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirebilmesi için 'Okul Destek Projesi'ni yürütüyoruz. Çocuklar Güvende ekiplerimizle 2024 yılı sonu itibarıyla toplamda 198 bin 486 çocuğun izleme sürecini yürüttük. Risk altında olduğu değerlendirilen çocukların okullarına 27 bin 295 ziyaret gerçekleştirdik. Çocuklarda Mahremiyet Bilinci eğitimlerimizle, 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 159 bin 584 kişiye ulaştık. DUY İhbar Platformu ile aileler, çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri bizlere bildiriyorlar. Gerekli incelemeler sonrasında, sakıncalı içeriklere yönelik önlemler alıyoruz" dedi.