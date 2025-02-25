Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakan Göktaş, toplantıda çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri gözden geçireceklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 7 bölgede düzenlenen 25'inci Ulusal Çocuk Forumu Buluşmaları ile çocuk haklarının önemine dikkat çektik. Çocuk Hakları İl Komitelerimizle, 180 bin 744 çocuk katılımlı 3 bin 545 etkinlik düzenledik. Bu faaliyetlerimizle Türkiye'de geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca çocuk dostu adalet alanında 19 faaliyeti hayata geçirerek, çocukların adalete erişimini kolaylaştıran mekanizmalar oluşturduk. Böylece risk altında bulunan bir çocuğu tespit ettiğimiz anda, zaman kaybetmeden gerekli önlemleri aldık. Çocuğa yönelik koruma ve destek hizmetlerimiz en kapsamlı alanlardan biridir. Bu kapsamda, çocuklarımızın güvenli ortamlarda büyümeleri için tam 83 faaliyet gerçekleştirdik" diye konuştu.