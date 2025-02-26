Derbinin gerilimi ünlülere de sıçradı

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile 0 - 0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda çok tartışılacak bir demeç verdi.

Şahan Gökbakar

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Ünlü teknik adam, derbideki bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesine yönelik, "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" dedi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan komedyen Şahan Gökbakar, X hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek, "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu" diyen Mourinho'ya ceza vermeyi düşünür müsünüz?" mesajını paylaştı.

Gökhan Özoğuz, paylaşımları nedeniyle 6222 Sayılı Kanun kapsamında seyirden men cezası almıştı.

Athena grubunun solisti ve sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz'dan cevap gecikmedi. Şahan Gökbakar'ın mesajına kayıtsız kalmayan Özoğuz,"Neden, maçta pozisyonunuz yok diye söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz" sözleriyle tepki gösterdi.

Gökbakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da gönderme yaparak, "Yabancı hakemle de yenemediniz... Şimdi ne yapalım, ne arzu edersiniz? Play-off mu olsa ligin sonunda? Ali Beyler ne arzu ederler efenim?" ifadelerini kullandı.