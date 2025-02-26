Gazze’de 2 aylık Sıla bebek soğuktan öldü!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle Sıla Abdulkadir isimli 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Burş, dünden beri Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle yaşamını yitiren bebeklerin sayısının 7'ye yükseldiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'ye 15 ayı aşkın süre devam eden saldırıları sonucu ortaya çıkan insani felakete dikkati çeken Burş, uluslararası kurum ve kuruluşlara Gazze'deki çocukların kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Burş, İsrail'in sağlık kuruluşlarını hedef alması ve bebeklerin tedavi alabileceği tıbbi ekipmanları tahrip etmesinin bir sonucu olarak, şiddetli soğukların başta yeni doğan bebekler olmak üzere çocuklar arasında can kaybına yol açtığını vurguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soğuktan ölen çocukların sayısı 14'e yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen insani yardım girişini kısıtladığı ve soğuk havaların hakim olduğu Gazze'de dün 6 bebeğin şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor