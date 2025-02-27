  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Gezegen 2078’e götürdü

Gezegen 2078’e götürdü

Başarılı modacı Yiğit Eryendi’nin İzmir Fashion Week kapsamındaki defilesi izleyicileri 53 sene sonrasına götürdü. Koleksiyon, ilk güne damga vurdu.

ÖZEL HABER ERCAN AKGÜN

Giriş Tarihi: Gazete

Gezegen 2078’e götürdü

Bu yıl 11'incisi düzenlenen İzmir Fashion Week'in (İzmir Moda Haftası) ilk gününde 3 güzel defile gerçekleştirildi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun en dikkat çeken bölümü ise İzmir'in önde gelen modacılarından Yiğit Eryendi'nin defilesiydi.

Gezegen 2078’e götürdü

MODACI PODYUMA ÇIKTI

Koleksiyona "Magic Planet (Büyülü Gezegen) Gliese 667-CC" ismini veren Eryendi, bundan tam 53 sene sonrasını yani 2078 yılını anlatan tasarımları izleyicilerin beğenisine sundu. Akif Örük koreografisinde gerçekleşen moda gösterisinde, de, İzmirli mankenlerle birlikte ünlü modeller Buse İskenderoğlu ve Ece Begüm Yücetan da görev aldı.

Gezegen 2078’e götürdü

"Retro geçmişi ve geleceği sansasyonel bir şekilde harmanlayarak gelecekte belki de böyle giyineceğimizi anlatmaya çalıştım" diyen başarılı modacı, bu koleksiyonda genç tasarımcılar Betül Kurtuluş ve Emirhan Aydın ile beraber çalıştığını ve bundan sonra da onlarla birlikte yola devam edeceğini dile getirdi. Daha önce görülmemiş başka bir gezegene ait kıyafetlerin sunulduğu koleksiyonun tasarımcılarından olan Emirhan Aydın aynı zamanda podyumda mankenlik de yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA