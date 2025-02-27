Okaliptus yağının faydaları şaşırtıyor! Okaliptus yağı nedir, ne işe yarar?

OKALİPTUS YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

- Cildi ve saçı besler: Okaliptus yağı saç ve cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir maddedir. Saçı besler ve hacim kazanmasını sağlar. Saç bitine karşı etkilidir. Ciltte akne ve sivilce oluşumunu engeller. Cildin genç kalmasına yardımcı olur. Cildin parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.

- Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir: Okaliptus yağı geçmişten günümüze üst solunum yolu ve akciğer hastalıklarında sıklıkla başvurulan doğal bir reçetedir. Halk arasında KOAH olarak bilinen kronik obstrüktif akciğer hastalığına iyi gelir. KOAH'ın yanı sıra soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, astım, grip ve sinüzit gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Bununla birlikte bronşit tedavisi için 6 yaşından küçüklere önerilmemektedir. Solunum yollarını temizler. Ciğerlere daha fazla hava girmesine yardımcı olur. Burun tıkanıklığını ortadan kaldırır ve rahat nefes almayı kolaylaştırır.

- Böcek ve sivrisinekleri uzaklaştırır: Sivrisinek ve böcek ısırıkları birçok insanı rahatsız eder. Eğer kulak memenizin arkasına bir miktar okaliptus yağı sürerseniz sivrisinek ve böcekler sizden uzak duracaktır. Ayrıca okaliptus yağı sivrisinek ve böcek ısırıklarının neden olduğu kızarıklık ve kaşıntıyı da kısa sürede geçirir.

- Dezenfektan olarak kullanılabilir: Okaliptus yağı antibakteriyel özelliği sayesinde doğal dezenfektan olarak kullanılır. Özellikle tuvalet ve yüzey temizliğinde doğal dezenfektan olarak tercih edilmektedir.

- Bağırsak parazitlerine karşı etkilidir: Yapılan araştırmalarda okaliptus yağının dahili kullanımının bağırsaklardaki parazit, bakteri ve mikropların büyük bölümünü öldürdüğü gözlenmiştir.

- Diş çürümesini engeller: Okaliptus yağı antienflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde diş çürümesini önler. Diş enfeksiyonu ve diş eti iltihabının oluşmasını engeller. Mevcut iltihapları iyileştirir. Diş plağına karşı etkilidir.

- Ateş düşürücü etkisi vardır: Okaliptus yağının bir diğer özelliği ise vücudu serinletici etkisidir. Ateşin yükseldiği durumlarda koltuk altına ve alın bölgesine okaliptus yağı uygulandığında ateş düşer.