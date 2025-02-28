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BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB BİLSEM SONUÇLARI...

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Takvime göre BİLSEM sınav sonuçlarının 28 Şubat'ta açıklanması bekleniyordu. Peki sonuçlar açıklandı mı? İşte 2025 BİLSEM sınav sonuçlarına dair detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB BİLSEM SONUÇLARI...

BİLSEM sonuçlarının bugün "meb.gov.tr" üzerinden erişime açılması bekleniyor. Sabah saatleri itibarıyla sistemden sonuçlarını kontrol etmek isteyenler 'BİLSEM sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyor. Peki 2025 MEB BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından daha önce yayımlanan takvime göre, BİLSEM'in 23 Şubat günü tamamlanan ön değerlendirme işlemleri sonuçlarının 28 Şubat'ta meb.gov.tr'den ilan edilmesi bekleniyordu ancak paylaşılan yeni takvimde sonuçların 7 Mart günü erişime açılacağı yer alıyor.

Yayımlanan güncel BİLSEM takvimine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

''Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak şekilde planlanmıştır. Ancak ülkemizin bazı bölgelerinde yaşanan hava muhalefetinden dolayı Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerimizde uygulamalar 1 Mart 2025 tarihine ertelenmiştir.

Ön değerlendirme uygulamalarının ülkemiz genelinde belirtilen tarihlerde tamamlanamaması nedeniyle 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuz'unda yer alan takvim güncellenmiştir.''

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB BİLSEM SONUÇLARI... Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

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