D&R’da Ramazan coşkusu başlıyor

D&R, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ı coşkuyla karşılıyor. Yazar söyleşileri ve imza günlerinin yanı sıra çeşitli etkinlik ve atölyelerle Ramazan ruhunu mağazalarına taşıyacak olan D&R, çocuklar ve yetişkinler için seçilmiş dini kitaplardan ışıltılı Ramazan süslemelerine ve Ramazan geleneğini yaşatan oyunlara kadar bu aya özel birçok ürün seçeneği de sunuyor. Hz. İbrahim'in hayatı ve liderlik özelliklerine odaklanan İbrahim'in İzinde kitabıyla Hafız Mustafa Efe; Köyden Şehre Doğal Reçeteler kitabıyla Ramazan'da beslenmenin önemini anlatacak olan Diyetisyen Hatice Nur Ege; Namazın Psikolojisi kitabıyla psikoterapist kimliği sayesinde namazın varoluşsal akışını anlatacak Dr. Senai Demirci; Minikler İçin Ramazan kitabıyla Hatice Kübra Tongar; içinde "hayat" barındıran, serüvenlerle dolu Yedi Renk Bir Hayat kitabıyla Tuba Taşangil Baybaş ve Türk tasavvuf musikisini merkezine alan bir yolculuk Muhabbetnağme ile Prof. Dr. Mim Kemal Öke gibi birçok isim, D&R mağazalarında gerçekleşecek imza günü ve söyleşiler kapsamında okurlarıyla bir araya gelecek.