Hoş geldin şefkat ve merhamet ayı Ramazan

Bir ibadet mevsimi olmanın yanında, kültür ve medeniyetin izlerini taşıyan, gönüllerimizi coşturan, ufkumuzu açan, sabır, kanaat, merhamet, cömertlik ve iyilik zamanı olan onbir ayın sultanı Ramazan ayına, bugün tutacağımız ilk oruçla bir kez daha girmiş olmanın mutluluğu ve manevi huzuru içerisindeyiz. Ramazan; Allah'a olan kulluk şuurunu derinden hissettiğimiz, kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir aydır.

KENDİMİZİN FARKINDA OLMA

Bizleri gündelik hayatın tekdüzeliğinden, sıradanlığından alıp kendi hususi atmosferine götüren, dünyevi meşguliyet ve koşuşturmalardan sıyrılıp kendimize dönme, kendimizi farketme ve Allah'ın lütfu ve inayeti altında yaşadığımızın farkında olma fırsatını sunan, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi güçlendirmemizi sağlayan güzel ve özel bir zaman dilimini Ramazan ayını idrak etmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Her Ramazan ayında olduğu gibi yine bu mübarek ayın anlam ve öneminin anlatıldığı yazılarla sizlerle birlikte olacağız. Her gün İslam ilimleri konusunda kendisini yetiştirmiş değerli isimlerle sizleri bu sayfamızda buluşturarak değerli fikir ve yorumlarına yer vereceğiz.

YARDIMLAŞMA ZAMANI

Ruhumuzu ve bedenimizi terbiye edeceğimiz, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında; iki olanın birisini, bütün olanın yarısını vermeyi, gülümsemenin sadaka olduğunu, güçsüze yardım etmeyi, küçüğü sevip büyüğü saymayı, kimsesize el uzatıp sahip çıkmayı, görmeyenin gözü, tutamayanın eli, konuşamayanın dili olmayı ve her şeyden önemlisi sevgi, hoşgörü, şefkat, iyilik dolu ve merhametli olmayı öğreneceğiz. "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir", "Tebessüm sadakadır" Hadis-i Şeriflerini daha iyi idrak edeceğiz. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim insanlık âlemine bu ayda inmiş, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içinde yer almış ve oruç tutulması bu ayda farz kılınmıştır.

HER ŞEY DAHA ANLAMLI

Ramazan ayı; gönül dünyamızda kendimizi muhakemeye çekmek için bir vesile olduğu gibi, etrafımızda yaşanan sıkıntıların, dostluk ve kardeşlik duygusu ile ortadan kaldırılabilmesi için bir fırsattır. Yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve dirliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir. 11 ayın sultanı Ramazan ayındaki güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek, çocuklarımıza örnek insan ve dünyaya örnek bir millet olacağız.