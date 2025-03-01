Kırmızı bültenle arananlar Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi Polonya'dan, kırmızı bültenle aranan zehir taciri Atakan Avcı ise Bulgaristan'da yakalanarak özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

ORTAK ÇALIŞILDI

Adli makamlarca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma" dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede kırmızı bülten ile "Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Sinan Memi, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkeye getirilmek üzere; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan'da Türkiye'ye iadeleri amacıyla tutuklandı.