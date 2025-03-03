YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? 2025 ÖSYM YKS başvuru ekranı...

2025-YKS oturumları nelerdir?
YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT),
YKS'nin 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT),
YKS'nin 3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)'dir.
2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur. 2025-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2025- AYT ve/veya 2025-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur
2025-YKS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
2025-TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2025-AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2025-YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
2025-YKS NE ZAMAN YAPILACAK VE TESTLERİN SÜRESİ NE OLACAKTIR?
2025-TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi, 165 dakika 2025-AYT: 22 Haziran 2025 Pazar, 180 dakika 2025-YDT: 22 Haziran 2025 Pazar, 120 dakika
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