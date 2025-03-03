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Haberler Yaşam YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? 2025 ÖSYM YKS başvuru ekranı...

YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? 2025 ÖSYM YKS başvuru ekranı...

Haziran ayında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS sınavı için bugün son başvuru günü. Sınava başvuruda bulunacak olanlar başvuru şartlarını ve başvurunun nereden, nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki 2025 YKS sınav başvuru nasıl yapılacak? Sınav ücreti nasıl yatırılacak? YKS sınavı ne zaman? YKS sınavında hangi konular olacak? İşte YKS ile ilgili merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YKS başvuru ekranı...

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bugün son başvuru günü. Hayallerindeki üniversiteye gitmek isteyen binlerce kişi YKS sınavına dair detayları araştırıyor. Peki 2025 YKS için başvuruyu nasıl yaparım? YKS sınav tarihi ne zaman? YKS'de hangi oturumlar olacak? İşte 2025 ÖSYM YKS başvuru ekranı...

YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YKS başvuru ekranı...

2025-YKS'YE BAŞVURU İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?
Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

2025 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (2025-YKS) KİMLER BAŞVURABİLİR?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri, yurt dışı okulları) son sınıfında olanlar, veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YKS başvuru ekranı...

2025-YKS'YE BİREYSEL BAŞVURU YAPMAK İSTİYORUM. NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Daha önce ÖSYM'nin herhangi bir sınavına başvurmamış olan adaylar, fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi varsa bir başvuru merkezine gitmeden, Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "eDevlet ile Kayıt ol" butonuna basarak mevcut T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme kayıt olduktan sonra başvurularını yapabilirler. Ayrıca adaylar başvuru merkezlerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler.

SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAKTIR?
2025-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 6 Şubat-4 Mart 2025 tarihleri arasında yatırabileceklerdir

YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YKS başvuru ekranı...

2025-YKS oturumları nelerdir?
YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT),
YKS'nin 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT),
YKS'nin 3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)'dir.

2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur. 2025-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2025- AYT ve/veya 2025-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur

2025-YKS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
2025-TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2025-AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2025-YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

2025-YKS NE ZAMAN YAPILACAK VE TESTLERİN SÜRESİ NE OLACAKTIR?
2025-TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi, 165 dakika 2025-AYT: 22 Haziran 2025 Pazar, 180 dakika 2025-YDT: 22 Haziran 2025 Pazar, 120 dakika

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