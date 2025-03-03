YKS sınav başvurusu nasıl yapılır? 2025 ÖSYM YKS başvuru ekranı...

2025-YKS'YE BİREYSEL BAŞVURU YAPMAK İSTİYORUM. NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Daha önce ÖSYM'nin herhangi bir sınavına başvurmamış olan adaylar, fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi varsa bir başvuru merkezine gitmeden, Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "eDevlet ile Kayıt ol" butonuna basarak mevcut T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme kayıt olduktan sonra başvurularını yapabilirler. Ayrıca adaylar başvuru merkezlerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler.

SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAKTIR?

2025-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 6 Şubat-4 Mart 2025 tarihleri arasında yatırabileceklerdir