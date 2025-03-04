2025 oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? İşte günlük fidye tutarı

FİDYE NEDİR VE KİMLER VERMELİDİR?

Fidye, bir kişinin yerine getiremediği bir ibadetin karşılığı olarak verilen bedeldir. İslam'a göre fidye, sadece oruçla sınırlı değildir; esirleri kurtarmak veya kılınmayan namazların yerine verilmek üzere de fidye ödenebilir.

Kuran-ı Kerim'de fidyenin önemi şu ayetle belirtilmiştir:

"Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır."