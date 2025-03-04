2025 oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? İşte günlük fidye tutarı

Fidye, Ramazan ayında oruç tutamayan ve bunu telafi edemeyen kişiler için bir yükümlülüktür. 2025 yılı Ramazan ayı için fitre bedeli Diyanet tarafından 180 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.
Fidye, Ramazan ayında oruç tutamayan ve bunu telafi edemeyen kişiler için bir yükümlülüktür. 2025 yılı Ramazan ayı için fitre bedeli Diyanet tarafından 180 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.
FİDYE NEDİR VE KİMLER VERMELİDİR?
Fidye, bir kişinin yerine getiremediği bir ibadetin karşılığı olarak verilen bedeldir. İslam'a göre fidye, sadece oruçla sınırlı değildir; esirleri kurtarmak veya kılınmayan namazların yerine verilmek üzere de fidye ödenebilir.
Kuran-ı Kerim'de fidyenin önemi şu ayetle belirtilmiştir:
"Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır."
Bu ayetten hareketle, fidye vermesi gereken kişiler şunlardır:
Sürekli hastalar
Yaşlılık sebebiyle oruç tutamayanlar
Oruç tutması halinde sağlığı ciddi şekilde zarar görecek kişiler
Esir olup oruç tutma imkânı olmayanlar
Fidyenin amacı, ibadetini yerine getiremeyen kişilerin, ihtiyaç sahiplerine destek olarak manevi sorumluluklarını hafifletmeleridir.
2025 YILI FİDYE MİKTARI NE KADAR?
İslam'da fidyenin miktarı, bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacına denk olacak şekilde belirlenir. Günümüzde bu miktar Diyanet tarafından günlük 180 TL olarak belirlenmiştir. Oruç tutamayan bir kişi, Ramazan ayı boyunca her gün için 180 TL fidye vermelidir. Bu miktar asgari olup ekonomik duruma bağlı olarak elbette artırılabilir.
Fidye Kimlere Verilir? Kimlere Verilmez?
Fidye, tıpkı fitre ve zekât gibi ihtiyaç sahiplerine verilir. Ancak ana-baba, dede-nine, çocuklar ve torunlar gibi bakmakla yükümlü olunan kişilere fidye verilmez. Fidye şu kişilere verilebilir:
Yoksullar
Yetimler
Borçlular
Yolcular
Dul ve kimsesizler
Fidye, mümkünse bulunulan yerdeki fakirlere verilmelidir. Daha muhtaç olan uzak bölgelere göndermek de mümkündür.