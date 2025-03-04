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Haberler Yaşam Emine Erdoğan'dan iftar ziyareti paylaşımı

Emine Erdoğan'dan iftar ziyareti paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bu akşamki iftar ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Değerli Fidan ailesinin ev sahipliğinde samimiyeti, muhabbeti ve dayanışmanın sıcaklığını paylaştık. Bu kıymetli akşam ve içten misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sofralarından bereket eksik olmasın" ifadelerine yer verdi.

AA

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Emine Erdoğan’dan iftar ziyareti paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan’dan iftar ziyareti paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Ramazan'ın ruhu, bir sofranın etrafında birleşen yüreklerde saklıdır. Değerli Fidan ailesinin ev sahipliğinde samimiyeti, muhabbeti ve dayanışmanın sıcaklığını paylaştık. Bu kıymetli akşam ve içten misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sofralarından bereket eksik olmasın."

Emine Erdoğan, paylaşımda, iftar ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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