‘Sen bizden gittin gideli’

GEÇİRDİĞİ zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram (75) çoklu organ yetmezliğinden önceki gün hayatını kaybetti. Akbayram, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Akbayram'ın vefatı ise ünlüleri yasa boğdu. Ünlüler usta sanatçının ardından birer mesaj yayınladı.

İşte o mesajlar:

KUBAT: Babamızdı, bir devir kapandı. Tüm müzik camiasının, ailesinin, hepimizin başı sağ olsun. Yeri doldurulamaz sanatçı bir abimizdi.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Türk müziğine kattığı eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edinen usta sanatçı Edip Akbayram'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.

AJDA PEKKAN: Nurlar içerisinde yat. Mekanın cennet olsun.

NÜKHET DURU: Ciğerimiz yandı bugün. Büyük usta Edip Akbayram'ı kaybettik. Ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum.

KEREM ALIŞIK: Sen bizden gideli öyle ağırız ki kendimize. Ne kendimizi ne de gönlümüze düşen bu ağır yükü kaldıramıyoruz. Mekanın cennet olsun Edip abi. Nur içinde yat.