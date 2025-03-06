Bu yağ bir mucize! Sarı kantaron yağının faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

- Cilt sorunlarını tedavi eder: Cilde uygulandığında, sarı kantaron yağı etkilenen bölgeye kan akışını artırarak yanıkları ve sıyrıkları tedavi eder. Kremlerin içindeyken mikroorganizmaları öldürerek açık yaraların temiz kalmasına yardımcı olur. Ayrıca hassas cildi yatıştırmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.
- Enfeksiyonla savaşır: Sarı kantaron yağı güçlü bir antiviraldir. Bakteri ve mantarlara karşı da aynı oranda etkilidir. Cilt üzerinde bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar için kullanılabilmektedir. Ayak mantarı, uçuk, deride oluşan enfeksiyonlarda iyileşme sağlamaktadır.
- Cilt kalitesini iyileştirir: Sarı kantaron yağı topikal uygulaması, doğal yağları ile cildi nemlendirdiğini göstermiştir. Yaşlanma karşıtı etkileri bulunmaktadır. Düzenli uygulama ile cildi sıkılaştırarak ince çizgilerin görünümünü azaltır. Cildin elastikiyetini artırmaktadır. Cilt tonunu eşitlemektedir.
- Saç dökülmesini önler: Zengin bileşenleriyle sarı kantaron yağı, saçı ve saç köklerini beslediği için saç dökülmesini önler. Saçları güçlendirir ve gürleştirir. Saç derisinde oluşan pullanma, kepek ve egzamaya karşı kullanılabilmektedir.
Tüm bunlarla beraber sarı kantaron yağı, şişkinlik, kabızlık ve gaz sancıları, mide rahatsızlıklarını önler, gastrit kaynaklı ağrıların azaltılmasında kullanılır. Egzama, akne ve sivilceler, hemoroidler, boğaz, yutak, deri ve mukoza zarının iltihaplanmasına neden olan bakteriyel ve viral enfeksiyonların tedavisinde bir yardımcı olarak idealdir.
Sarı kantaron yağı, romatizmal ağrıyı hafifletir, şişme, morarma ve varisli damarların neden olduğu sorunlara yardımcı olur. Sarı kantaron yağı ile masaj ağrılı kaslar, romatizma, siyatik, lumbago, varis için de kullanılır.
SARI KANTARON YAĞI NASIL KULLANILIR?
Kantaron yağının yaralar üzerindeki kullanımı şöyledir: Ciltte meydana gelen yanık, yara, sıyrık, güneş yanıkları ve sezaryen yaralarına 8-10 damla kadar kantaron yağı sürün ve yağı masaj yaparak uygulayın.
Mide ve sindirim sistemi için ise kantaron yağının kullanım şekli şudur: Aç karnına sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 1 tatlı kaşığı içilmesi önerilir. Bu sayede mide koruyucu etki gösterir ve mide ülserini tedavi etmeye destek olur.