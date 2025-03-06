Özcan Deniz savcı karşısında

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer Uskumruköy'de bulunan sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanlarına çevrildiğinin tespiti üzerine 'imar kirliliğine neden olma' ve 'kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

"HİÇBİR ALAKAM YOK"

Deniz, 'şüpheli' sıfatıyla dün İmar Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcılığa ifade verdi. Yaklaşık yarım saatlik süren ifadesinin ardından Deniz, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mevcut durumla alakalı hiçbir ilgisi olmadığını iddia eden Deniz, "Alakam ilgimden kastım şu, inşaatın sahibi ben değilim, yapan ben değilim. Ben sadece, intifa hakkı olan biriyim. Süreç içinde intifa sahibi olan biri olarak, evde oturan kişi olarak, inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından haberdar olmuştum" dedi.

Ünlü ismin 3 villaya ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı iddiası, savcılığı harekete geçirmişti.

"İNŞAATI BEN YAPMADIM"

İnşaatı yapan firmaya ihtar çekerek düzeltmelerini istediklerini belirten Deniz, "Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı ardından belediyeye gittik ve dedik ki; 'biz yasal yollarla her neyse yapı, tadilat ruhsatı vermenizi istiyoruz ki, aykırılıkları düzeltelim' ki, mal sahibi değilim. Böyle bir saçmalığın içindeyim şu an. Bu inşaat bir şekilde yapılmış, bu inşaata bir şekilde elektrik bağlanmış, su bağlanmış, bu inşaat 1 buçuk 2 yıldır orada Deniz Film tarafından sürdürülmüş, yapılmış ve hiçbir şekilde dava konusu söz konusu olmamış" diye konuştu.

Deniz, "Kendimi korumak amaçlı intifa hakkımı kullandım, dava açtım mallarımın bana iade edilmesi için. Sonrasında iş başka bir yere gitti, saçma sapan bir yere gitti, akıl tutulması bir noktaya gitti" ifadelerini kullandı. Açıklamalarının ardından Özcan Deniz, adliyeden ayrıldı.