32. İzmir Avrupa Caz Festivali start aldı

İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) organize edilen 32. İzmir Avrupa Caz Festivali, dünyaca tanınmış perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın üçlüsü, "Crossing Bosphorus Trio" konseriyle başladı. Caz severleri bir araya getiren festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlendi. Festival, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salonda dünyaca tanınmış perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın üçlüsü, "Crossing Bosphorus Trio" konseri ile başladı. Öçal, kontrbas sanatçısı Heiri Kanzig ve klavye sanatçısı Alex Wilson'ın sahne aldığı konser, sanatseverlerden büyük alkış aldı.