Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

RAMAZAN ayının gelmesiyle birlikte Hırka-i Şerif ziyareti de gündemde yerini aldı. Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen Hırkai Şerif, her yıl Ramazan ayında ziyarete açılıyor. Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan kutsal emanet, İstanbul'daki Hırka-i Şerif Camii'nde sergileniyor. Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cuma günü olan 7 Mart 2025 tarihinde ziyarete açılacak. Ramazan boyunca ziyaret edilebilecek kutsal emanet, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar açık kalacak.

HIRKA-İ ŞERİF NEREDE

HIRKA-İ Şerif ziyareti, Arife günü ikindi namazının ardından okunan dua ile sona erecek. Her yıl olduğu gibi, 2025 yılında da binlerce kişi bu kutsal emaneti görmek için Hırka-i Şerif Camii'ne akın edecek. Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyenler için ziyaret saatleri hafta içi 10.00 - 17.00, hafta sonu 09.00 - 17.30 olarak belirlendi. Ziyaret saatlerinde yoğunluk yaşanabileceğinden, erken saatlerde gitmek ziyaretçilere kolaylık sağlayacaktır.

HIRKA-İ Şerif, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Hırka-i Şerif Camii içerisinde sergilenmektedir. Hazreti Muhammed'in emanetlerinden biri olan bu kutsal hırka, her yıl Ramazan ayında halkın ziyaretine açılmaktadır. Hazreti Muhammed'in kutsal emanetlerinden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi. Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye bırakılmasını vasiyet ettiği Hırka-i Şerif'in, halı ve vitrinin yüzey temizliği gerçekleştirildi. Ziyarete hazır hale getirilen kutsal emanetin her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00'da dualarla ziyarete açılacağını duyuruldu. Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek. Hırka-i Şerif, arife günü (29 Mart cumartesi günü) ikindi namazından sonra ziyarete kapatılacak.