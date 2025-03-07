İlham veren kadınların dünyası D&R’da

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, Kadınlar Günü'nde de birbirinden değerli kadın yazarları ağırlamaya ve okuyucularıyla buluşturmaya devam ediyor. D&R, 8 - 9 Mart tarihlerinde alanında başarılı 6 kadının ilham veren hikayelerini anlatacakları söyleşiler ve kitap imza seremonileri gerçekleştirecek.

HAYATIN İÇİNDEN...

Hayatın içinden öyküleri bir hikaye avcısı ihtimamıyla bir araya getirdiği eseri Söz Uçar Hasar Kalır ile oyuncu Devrim Yakut; sinirbilim, nöropsikoloji, kuantum düşünce sistemleri ve dünyanın en etkili kişisel gelişim metotlarını harmanlayarak hazırladığı Benim Bütün Hayallerim Gerçek Olur kitabı ile Ayşe Tolga; kitabıyla satırların arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkaran Şehval Görmez; Her Gün 1 Adım - Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi ile Tuğçe Sabaz; blokzincir ve kripto varlıklar üzerine hem teknik hem de kavramsal bilgiler paylaştığı Blokzincir Teknolojisi ve NFT'Ler kitabı ile Çağla Gül Şenkardeş; Türkiye'nin ilk Robot İstihdam Ajansını kurarak, dijital çalışanlar, otonom mobil robotlar ve kolaboratif robotlar gibi üç farklı robot teknolojisini bir araya getiren Canan Alkın D&R mağazalarında olacak.

D&R, 8 - 9 Mart tarihlerinde alanında başarılı 6 kadının ilham veren hikayelerini anlatacakları söyleşiler ve kitap imza seremonileri gerçekleştirecek.

PROGRAM DETAYLARI

8 Mart Cumartesi

15:00 - D&R Kanyon - Devrim Yakut

15:00 - D&R İstinyePark - Ayşe Tolga

15:00 - D&R Hilltown - Tuğçe Sabaz & Çağla Gül Şenkardeş & Canan Alkın

9 Mart Pazar

15:00 - D&R Kanyon - Şehval Görmez