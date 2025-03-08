Güçlü kadınlar güçlü Türkiye için buluştu

Turkuvaz Medya tarafından geleneksel olarak düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi 2025, ilham verici oturumlar ve çarpıcı konuşmalara sahne oldu. Zirve, iş, siyaset, akademi, spor, teknoloji ve sanat dünyasından önde gelen isimleri bir araya getirerek toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının gücüne dair önemli mesajlar verdi.

KADIN LİDERLER GELECEĞE İLHAM VERDİ

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazısı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ak Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu ve Akademic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak gibi önemli isimler, kadın liderlerin rolünü vurgulayan konuşmalarda bulundu.

'KADINLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI'

Ayşe Böhürler konuşmasında Türkiye'nin kadınların siyasete katılım serüvenine tarihsel bir perspektiften ışık tutarak, Osmanlı döneminden günümüze kadar olan süreci değerlendirdi. Tanzimat'tan itibaren kadınların eğitim ve toplumsal hayata katılımı için önemli adımlar atıldığını, ancak kadınların siyasetteki yeri ve kamusal alandaki temsillerinin hala eksik olduğunu vurguladı. 1980'ler ve 1990'lar gibi zorlu dönemlerde kadın hakları mücadelesi veren Böhürler, başörtüsü yasağından ötürü yaşadığı zorlukları ve bu süreçteki kadın hakları savunuculuğunun önemini dile getirdi. Ayrıca, 1995 Pekin Konferansı'na katılarak, kadın hakları konusunda geniş bir perspektif kazandığını ve bu bilgileri Türkiye'deki siyaset ve sivil toplum çalışmalarına entegre ettiğini belirtti. Böhürler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kesişen yolunun, kadınların siyasetteki yerini güçlendirmekteki rolüne değindi.

'TEMSİL ORANI ARTMALI'

AK Parti'nin kadın kurucusu olarak, siyasi alanda kadınların daha fazla yer alması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu mücadelenin, 2014 yılında başörtülü bir milletvekilinin meclise girmesiyle somut bir başarıya ulaştığını ifade etti. Kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri gibi toplumsal sorunlarla ilgili önemli yasaların çıkarılmasında da aktif rol oynadığını belirtti. Böhürler, siyasette kadın temsili oranının artırılmasının hala büyük bir ihtiyaç olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için dayanışma ve birlikteliğin önemini vurguladı. Konuşmasında, kadınların daha fazla siyasete katılmasının, toplumu daha iyiye taşımak için kritik olduğunu ve bu mücadelenin süreceğini söyledi.

'BİZLER GÜÇLENMESİ KALKINMANIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, etkinliğin açılış konuşmasını yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekti. Kadınların toplumun en etkili ve birleştirici unsuru olduğunu vurgulayan Güngör, eğitimden istihdama, siyasetten ekonomik fırsatlara kadar kadınların güçlenmesinin kalkınmanın önünü açtığını belirtti.

GÜNCEL VERİLER

Konuşmasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel verilerine de yer veren Güngör, kadınların iş gücüne katılımı, ücret eşitsizliği ve karar alma mekanizmalarındaki temsiliyet konularına dikkat çekti. "Kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl. Kadın istihdam oranı, erkeklerin yarısından daha az. Ücret ve kazanç farkı erkekler lehine gerçekleşirken, yoksulluk sınırının altında yaşayan kadınların oranı yüzde 31,5. Bu veriler gösteriyor ki hala kat etmemiz gereken çok yol var." Kadınların eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Güngör, "Tüm bu veriler, önümüzde daha gidilecek uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Umarım bir sonraki Kadınlar Günü, bu sorunları aşmak adına ilerleme kaydettiğimiz bir yıl olur" diyerek sözlerini tamamladı.

'SAMİMİYET, EHLİYET VE DEĞERLER ÜZERİNE'

AK Parti MKYK Üyesi Sn. Hülya Terzioğlu, zirvede yaptığı konuşmada siyasetin yalnızca profesyonel bir alan olmadığını, toplumun her kesiminden insanın yönetim süreçlerine katkıda bulunduğunu vurguladı.

'ETKİN ROL ALMALILAR'

İslam siyaset düşüncesine atıfta bulunarak, kadınların da siyasi, ekonomik ve toplumsal süreçlerde etkin rol almasının gerekliliğine dikkat çekti. Terzioğlu, siyaset felsefesinin üç sac ayağı olarak "burhan" (değerler), "sultan" (liderlik) ve "vicdan" (denetim) kavramlarını ele alarak, kadın ve erkek herkesin ehliyet ve liyakat çerçevesinde yönetimde söz sahibi olması gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasakları döneminde yaşadığı zorluklardan da bahseden Terzioğlu, geçmişten bugüne kadınların siyasette var olma mücadelesinin önemini vurgulayarak, toplumsal değerlerin korunması adına herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

'5 YILDA 13 BİN GENÇ KADIN YETİŞTİRDİK'

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, derneğin eğitim programları ve faaliyetlerinden bahsederek, özellikle Anadolu ve deprem bölgelerindeki kadınları dijital dünyanın çeşitli alanlarında uzmanlaştırmayı amaçladıklarını vurguladı. Beş yılda 13 bin genç kadın yetiştirdiklerini belirten Öney, bu kadınların büyük bir kısmının sektörün önde gelen firmalarında çalıştığını ve Amerika'ya kadar ulaştıklarını ifade etti. Ayrıca, Binance ile kurulan Teknolojide Kadın Akademisi sayesinde, Gaziantep ve Hatay'daki kadınların dijital finans dünyasında yetkin hale geldiğini söyledi. Öney, kadınların dijital paralar ve blockchain teknolojileriyle tanışmalarının, onları yeni finansal dünyada bir adım öne çıkaracağını vurguladı.

'GERÇEK DEĞİŞİM, CESUR SORULAR SORMAKLA BAŞLAR'

Milli sporcu ve avukat Güzin Müjde Karakaşlı, erkek egemen bir spor dalı olarak görülen bilardoda nasıl uluslararası başarılar elde ettiğini paylaştı. Kadınların bilardo salonlarına erişiminin tarihsel süreçte nasıl engellendiğini vurgulayan Karakaşlı, bilardonun olimpik spor olma sürecindeki gelişmelerden bahsetti. Türkiye'den dünya çapında seçilen tek sporcu olarak uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Karakaşlı, Türk bilardosunun bir dünya ekolü haline gelmesinde Semih Saygıner'in katkılarına da dikkat çekti. Kadınların spordaki yerini güçlendirmek için bilardoya daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

'BİR SÖZ PENCERE DE AÇABİLİR, DUVAR DA ÖREBİLİR'

Psikolog Rabia Yavuz, konuşmasında bireylerin hayatlarında karşılarına çıkan engelleri ve bu engellerin çoğu zaman toplumsal vesayet kültürüyle nasıl şekillendiğini ele aldı. Kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak, başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldığını ve yıllar sonra tekrar üniversiteye dönme kararı aldığında, toplumun ona çizdiği sınırlarla bir kez daha yüzleştiğini anlattı. İnsanın özgür iradesiyle seçim yapma hakkına sahip olduğunu hatırlattan Yavuz, "Bir söz yeri gelir aramıza duvarlar örebilir" diyerek bize bir pencere açar, bir söz yeri gelir hayatla aradiyerek sözlerin dönüştürücü gücüne dikkat çekti.

'CAM TAVANLARI TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ DEĞİŞTİRECEK'

Teknoloji girişimcisi ve yapay görme uzmanı Zülal Tannur, konuşmasında biyolojik görme ile görüntü işleme arasındaki farkı ve bu boşluğu doldurmak için geliştirdikleri yapay görme sistemlerini anlattı.

SINIRLI DEĞİL

Görme kısıtlarının sadece insanlara değil, aynı zamanda makinelere de özgü olduğunu vurgulayan Tannur, bu alanda ürettikleri çözümlerle teknolojiyi daha kapsayıcı hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. Kadın bir teknoloji lideri olarak karşılaştığı deneyimleri paylaşan Tannur, "Kadın kimliğim hiçbir zaman bir engel olmadı, çünkü bir dezavantajınız varsa, görememek gibi, o zaman kadın kimliğiniz yok oluyor" diyerek, cam tavanların yalnızca unvanlarla sınırlı kalmadığını ifade etti. Tannur, önyargılarla beslenen veri setlerinin, yapay zeka teknolojilerinde de kendini göstermeye devam ettiğini söyledi.

'YIKACAĞIMIZ ÇOK FAZLA ÖN YARGI VAR'

Akademic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak konuşmasında şunlara değindi: Hiç kuşkusuz, kadınlar olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşabilmek adına hem dünyada hem ülkemizde daha kat edeceğiniz çok yol, yıkacağımız çok fazla ön yargı var. TÜİK verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı hala erkeklere göre oldukça düşük. Akademik hayatta, siyasette, sağlık sektöründe varlığımız giderek artsa da önümüzde aşılması gereken hala cam tavanlar var. Biz kadınlar yaşamın her alanında mücadele etmekten vazgeçmiyoruz.

'ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE REHBERLİK YAPIYORUM'

Eski milli voleybolcu ve Vakıfbank Altyapı Menajeri Melis Gürkaynak, spor kariyerini sonlandırmasının ardından küçük kız çocuklarına rehberlik yapma fırsatını en büyük gururu olarak gördüğünü dile getirdi. Vakıfbank gibi kulüplerin, toplumsal cinsiyet eşitliği adına uzun yıllardır yaptığı yatırımlar sayesinde kadın sporunun gelişiminde önemli adımlar atıldığını belirten Gürkaynak, son yıllarda federasyonların ve kulüplerin kadın voleyboluna yaptığı katkılarla sporun daha popüler hale geldiğini ifade etti. Gürkaynak, amacının sadece iyi sporcular yetiştirmek değil, aynı zamanda toplum için faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

ZİRVE ONLİNE YAYINLANDI

Güclü Türkiye'nin Güclü Kadınları Zirvesi, Sabah TV ve https://gucluturkiyeninguclukadinlari.com adresi üzerinden de online olarak yayınlandı ve binlerce kişi tarafından izlendi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Zirve'nin ana sponsorluğunu Borsa İstanbul, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, Türk Telekom ve Vakıfbank, co-sponsorluğunu Cengiz Holding ve THY, destek sponsorluğunu ise Kuzu Grup, Limak, Ekmas Group ve Papara üstlendi.