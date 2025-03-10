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Haberler Yaşam 10 Mart Pazartesi iftar saatleri! Diyanet il il imsakiye...

10 Mart Pazartesi iftar saatleri! Diyanet il il imsakiye...

İzmir'de iftar bugün saat kaçta yapılacak? İftara kaç saat kaldı? İstanbul iftar saati kaç? soruları araştırılıyor. Diyanet yayınladığı imsakiye ile illerin iftar saatlerini paylaştı. İşte 10 Mart Pazartesi il il iftar saatleri...

HABER MERKEZİ

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10 Mart Pazartesi iftar saatleri! Diyanet il il imsakiye...

Bugün iftar saat kaçta? sorusu en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçirenler bulundukları ilin iftar saatini araştırıyor. Peki bugün İzmir, İstanbul, Ankara'da iftar saat kaçta? İşte Diyanet imsakiyesine göre 8 Mart cumartesi iftar saatleri...

10 Mart Pazartesi iftar saatleri! Diyanet il il imsakiye...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de iftar bugün saat 19.20'te yapılacak.

10 MART PAZARTESİ İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslâm'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî', 2/87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

10 Mart Pazartesi iftar saatleri! Diyanet il il imsakiye...

ORUÇLU BİR KİMSENİN GUSLEDERKEN AĞZA VE BURNA SU VERMESİNİN ÖLÇÜSÜ NEDİR?
Guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 1/116, 156).

ORUÇLU İKEN BÖBREK TAŞI KIRDIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu olan bir kimsenin, vücuduna gıda verici bir madde enjekte edilmeden böbrek taşı kırdırmasıyla orucu bozulmaz. Bu operasyon esnasında böbreklere kan akması da orucu bozmaz.

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