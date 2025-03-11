Moskova modasına zarif dokunuş: Barlas

Türk moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, bugüne kadar erkek modasında sergilediği iddialı ve yenilikçi çizgisini şimdi de kadın modasına taşıyor. Emre Erdemoğlu'nun ilk kadın koleksiyonu "Barlas", 13-18 Mart tarihleri arasında Moskova Fashion Week kapsamında moda dünyasının beğenisine sunulacak.

ZAMANSIZ VE ÖZGÜN

Barlas, sadece bir koleksiyon değil, aynı zamanda modern kadının gücünü, bağımsızlığını ve zarafetini vurgulayan bir hikâye anlatıyor. Erdemoğlu'nun imzası haline gelen özgün dikiş teknikleri, kumaş seçimleri ve siluetleri, bu özel koleksiyonda yeni bir boyut kazanıyor. Güçlü omuz detayları, akışkan kesimler ve sofistike renk paletiyle "Barlas", klasik ile çağdaşı bir araya getiriyor. Erdemoğlu, koleksiyonuyla yeni bir vizyon ortaya koyuyor.