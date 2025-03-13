YKS başvuruları bugün sona erecek | YKS başvuru ekranı 2025

Son dakika haberleri... Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 21-22 Haziran'da yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularının bugün 23.59'da sona ereceğini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan 2025-YKS için 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemleri bugün saat 23.59'da tamamlanacak. Sınav başvurusunu ve ücret ödeme işlemini henüz tamamlamayan adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvuru ve ücret ödeme işlemlerini yapabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURUSU 2025 NASIL YAPILIR? ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI

YKS geç başvuru ekranı erişime açıldı! YKS geç başvuruları ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapacak. Girmek istedikleri sınav oturumlarını seçerek başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru ücretini belirtilen ödeme kanallarından yatıracaklar. Aşağıdaki link üzerinden başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

ÖSYM AİS YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN