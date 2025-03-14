Sağlıklı sporun takipçisi yeni nesil teknolojiler oldu

40 yıl önce, ilk vücut geliştirme, ardından fitness ile şekillenen sektörde Technogym yepyeni bir kavram ortaya koydu: Wellness. Fitness deneyiminden yola çıkarak, hükümetler, şirketler ve bireyleri kapsayan, daha sağlıklı ve aktif bir toplum yaratmayı hedefleyen bu konsept, bir sosyal dönüşüm fırsatı sundu. O günden bu yana, Technogym biyomekanikten dijitale, yapay zekadan hassas antrenman programlarına kadar durmaksızın yenilikçi çözümler geliştirdi.

SOMUT ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Technogym her bireyin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış hassas antrenman programları sunabilen bir Yaşam Bilimleri şirketi konumunda. Yıllar içinde Technogym, dünya çapında 70 milyon kişinin antrenman yaptığı bir topluluk içerisinde 25 milyon kullanıcıyı, sektör profesyonellerini, doktorları ve antrenörleri birbirine bağlayan bir ekosistem inşa etti.

GENETİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Şirketin ileri teknoloji ve yapay zeka yatırımlarından güç alarak, Technogym Kurucusu ve Ceo'su Nerio Alessandri Healthness vizyonunu duyurdu. Healthness, Wellness vizyonunu bir adım öteye taşıyarak sağlık alanında önleyici programları veriye ve yapay zekaya dayalı somut çözümler haline getiriyor. Wellness Kongresi'nde, 100 ülkeden 2 bin kişinin katılımıyla, Nerio Alessandri, Wellness hizmetlerinde devrim yaratacak yeni vizyonu Healthness'ı tanıttı. Bilimsel araştırmalar, sağlığımızın yalnızca yüzde 20-30'unun genetik faktörlerden etkilendiğini, geri kalan yüzde 70-80'lik kısmın ise epigenetik yani yaşam tarzımıza bağlı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, Healthness için mucizevi bir formül yok. Kas gücü, kardiyovasküler dayanıklılık, denge, esneklik ve bilişsel fonksiyonları hedef alan bir antrenman yaklaşımı gerektiriyor. Fiziksel egzersiz gerçek bir ilaç değerinde ve buna bağlı yeni söylemimiz "Exercise is Medicine". Healthness kısa vadede performansı artırırken uzun vadede sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi sağlayan önleyici bir tıp anlayışını temsil ediyor.

KİŞİSELLEŞTİRMEYE AÇIK SPOR

Son 30 yılda Mywellness Açık Platformu üzerinden toplanan trilyonlarca veri sayesinde, Technogym bugün yapay zeka ile Healthness'ı ürün ve hizmetlere dönüştürebiliyor. Yapay zeka destekli yeni değerlendirme istasyonu Technogym Checkup, psikofiziksel ve bilişsel parametreleri analiz ederek kişiye özel Hassas Antrenman programlarını otomatik olarak oluşturabiliyor. Yapay zeka tabanlı Biostrength ve Biocardio ürün serileri ise, Technogym Ekosistemi ile bağlantılı olarak Technogym App üzerinden kişiye özel antrenmanları takip edip, ilerlemeye göre otomatik olarak uyarlayabiliyor. Özetle, Healthness, veriye dayalı kişiselleştirilmiş programlar sayesinde aynı sürede yüzde 30'a kadar daha fazla verim alınmasını sağlıyor. Healthness yalnızca insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda fitness, spor, otelcilik, kurumsal sağlık programları ve tıp dünyasında faaliyet gösteren işletmeler ile kişisel antrenörler için hiper-kişiselleştirme yoluyla yeni bir değer yaratma fırsatı sunuyor.