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Haberler Yaşam Son dakika: Kuzey Makedonya'daki gece kulübünde yangın

Son dakika: Kuzey Makedonya'daki gece kulübünde yangın

Son dakika haberleri... Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi yaralandı.

AA

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Son dakika: Kuzey Makedonya’daki gece kulübünde yangın

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı.

Son dakika: Kuzey Makedonya’daki gece kulübünde yangın

Piroteknik madde kullanımı sonrasında meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.

Son dakika: Kuzey Makedonya’daki gece kulübünde yangın Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Son dakika: Kuzey Makedonya’daki gece kulübünde yangın Son dakika: Kuzey Makedonya’daki gece kulübünde yangın Son dakika: Kuzey Makedonya’daki gece kulübünde yangın

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