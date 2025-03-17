Antalya falezlerinde korku dolu 45 dakika

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde, 40 metre yükseklikteki falezlerin kenarında kendisine kesici aletle zarar verip intihar girişiminde bulunan vatandaş, güçlükle kurtarıldı. Olay, önceki gün 15.00 sıralarında Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi.

Denize bakan falezlerin en uç noktasına oturan U.K.(42) , kendine kesici aletlerle zarar verdi. Kanlar içinde kalan şahıs, dengesini kaybetme riskiyle ölümle burun buruna geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'SEN ÇARESİZLİĞİ BİLİR MİSİN!'

DÖRT polis memuru ve iki itfaiye eri, falezlerin kenarına yaklaşarak U.K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. U.K.'nin, "Çoluğuma çocuğuma rezil oldum, 90 kilo adamdım şu halime bak, çaresizlik nedir bilir misin?" sözleri yürekleri burktu.

Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sırasında, polisler temkinli bir şekilde U.K.'yi güvenli alana çekti. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.