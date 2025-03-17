Nazlı Sabancı’ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı!

Hacı Sabancı'nın Fatma D. isimli kadından doğan "Uzay" isimli bir erkek çocuğunun babası olduğunun DNA testi ile kanıtlanmasıyla Sabancı ailesi gündemde yer almıştı. Sabancı ailesinin gelini ve Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı bu kez sosyal medya paylaşımındaki şaşırtan tatlı sunumuyla konuşuldu. Sabancıların zaman zaman karıştıkları iddialar ve aile arasındaki olaylar derken her adımları ayrı olay oluyor. Geçtiğimiz yıl yemek masalarında herkesin isminin baş harfine göre kesilmiş ekmeklerle gündeme düşen Sabancılar yılbaşında da süsledikleri narlarla sosyal medyayı sallamıştı.

Yapılan sunum, Sabancı'nın takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

İLGİNÇ BİR SUNUM

Sabancıların gelini Nazlı Sabancı'nın davetli olduğu bir iftar masasından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Nazlı Sabancı iftar sonrası kendisine yapılan topuklu ayakkabıların içine çikolata doldurulmuş bir şekilde yapılan tatlı sunumuyla dillere düştü.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı sosyal medyanın gündemine düştü.

Sosyal medya kullanıcıları Nazlı Sabancı'ya yapılan tatlı sunumuna, "Yazık gerçekten, görmemişliğin seviyesi", "Bu zenginler iyice kafayı yedi", "Para çok yanlış insanlarda", "Ayakkabı da yeniyor mu?" gibi yorumlar yaparak tepki gösterdi.