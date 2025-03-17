  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Polisten motosiklet sürücüsüne: Buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez

Polisten motosiklet sürücüsüne: Buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafik polisi ve motosiklet sürücüsü Yusuf B. (28) arasında geçen diyalog, kameraya yansıdı. Polis memuru, plakası çatlak olan motosikletin sürücüsüne, “Ben buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez" dedi.

DHA

Giriş Tarihi:

Polisten motosiklet sürücüsüne: Buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 15 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Polisler, durdurulan 41 AOP 182 plakalı motosikletin sürücüsü Yusuf B.'ye plakadaki çatlağın sebebini sordu.

Polisten motosiklet sürücüsüne: Buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez

Sürücü, yaşadıklarını ekiplere anlatırken, polisin, "Yusuf başına da gelmeyen kalmamış. Ben buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez" dediği anlar, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Polisten motosiklet sürücüsüne: Buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez

Yusuf B.'nin plakanın okunduğunu söylemesi üzerine polis memurunun 'Kime göre' diye cevap verdiği de kaydedildi.

Polisten motosiklet sürücüsüne: Buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez

Plakayı sökmeyi teklif eden sürücüye polis memurunun "Söküp ne yapacaksın? Bundan yazayım; plakayı sök; bir de plakasızlıktan yazayım" dediği anlar ile Yusuf B.'den plakayı yaptıracağına dair söz alan polisin "Ben kime söz verdirdiysem bir daha karşılaşmışızdır. Bir daha karşılaşacağız. İyi akşamlar, cezan yok" dediği anlar da kameraya yansıdı.

Polisten motosiklet sürücüsüne: Buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez

Polis memuru ile sürücü arasındaki diyalog, sosyal medyada paylaşılınca ilgi topladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA