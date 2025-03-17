Sanatçı Züleyha Ortak cinayeti anlattı

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, tamir için evine gelen ustanın öldürülmesi ile büyük şok yaşadı. Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Şişli'deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sanatçı Züleyha Ortak'ın evine duşakabin yapımı için giden Taşdan Karaca malzeme almak için sokakta bulunan park halindeki aracına inmişti.

Taşdan Karaca bu sırada yeğeni Caner K.'nın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karaca, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili konuşan Züleyha Ortak, "Ustanın malzeme almak için dışarı çıktığında kapının önünde yeğeni tarafından vurulduğunu biliyoruz. Ekmeğini taştan çıkaran bir yandan da servis çeken 50 yaşında bir adamdı. Aslında neye kurban gittiğini hiç kimse bilmiyor. Bir mal davası olduğu söyleniyor" diye konuştu.