Pankreas kanseri tedavisi gören ünlü sanatçı Tanyeli'den acı haber geldi. Tanyeli bugün hayatını kaybetti!

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin entübe edildiği haberi ve üstüne ünlü dansçının sosyal medyada yayılan 'öldü' haberleri sevenlerini korkutmuştu.

Tanyeli'nin vefat ettiğine dair haberlerin yalan olduğunu belirten oğlu Taylan ve eşi İlker Sünneli sosyal medya hesaplarında peş peşe Tanyeli'nin son sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı.

Oğlu Taylan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda annesinin tedavisinin devam ettiğini ve en kısa sürede sevindirici haberler paylaşmayı umduklarını söyledi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli de benzer bir paylaşımı ikilinin bir fotoğrafıyla yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ise eşi İlker Sünneli, Tanyeli ile birlikte kol kola hastane koridorlarında yürürken çektirdikleri videoyu "Hikâyenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda. 3 hafta önce..." notuyla paylaşmıştı.

Tanyelinin eşinden dün yeni bir paylaşım gelmişti.

Yoğun bakım ünitelerinin önünden fotoğraf paylaşan İlker Sünneli, "Mucizeler baktığın her yerdedir" notunu düşmüştü.

"BANA EN GÜZEL HEDİYE DUALARINIZ"

54 yaşındaki Tanyeli, son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Acı haber ise bugün geldi. Ünlü dans sanatçısı Tanyeli'nin vefat ediği haberi doğrulandı.