  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Ünlü sanatçı Tanyeli'den acı haber geldi

Ünlü sanatçı Tanyeli'den acı haber geldi

Son dakika haberi... Ünlü sanatçı Tanyeli, bugün yaşamını yitirdi. Pankreas Kanseri tedavisi gören sanatçı son günlerinde entübe edilmişti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ünlü sanatçı Tanyeli’den acı haber geldi

Pankreas kanseri tedavisi gören ünlü sanatçı Tanyeli'den acı haber geldi. Tanyeli bugün hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçı Tanyeli’den acı haber geldi

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin entübe edildiği haberi ve üstüne ünlü dansçının sosyal medyada yayılan 'öldü' haberleri sevenlerini korkutmuştu.

Ünlü sanatçı Tanyeli’den acı haber geldi

Tanyeli'nin vefat ettiğine dair haberlerin yalan olduğunu belirten oğlu Taylan ve eşi İlker Sünneli sosyal medya hesaplarında peş peşe Tanyeli'nin son sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı.

Ünlü sanatçı Tanyeli’den acı haber geldi

Oğlu Taylan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda annesinin tedavisinin devam ettiğini ve en kısa sürede sevindirici haberler paylaşmayı umduklarını söyledi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli de benzer bir paylaşımı ikilinin bir fotoğrafıyla yaptı.

Ünlü sanatçı Tanyeli’den acı haber geldi

Geçtiğimiz günlerde ise eşi İlker Sünneli, Tanyeli ile birlikte kol kola hastane koridorlarında yürürken çektirdikleri videoyu "Hikâyenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda. 3 hafta önce..." notuyla paylaşmıştı.

Tanyelinin eşinden dün yeni bir paylaşım gelmişti.

Yoğun bakım ünitelerinin önünden fotoğraf paylaşan İlker Sünneli, "Mucizeler baktığın her yerdedir" notunu düşmüştü.

Ünlü sanatçı Tanyeli’den acı haber geldi

"BANA EN GÜZEL HEDİYE DUALARINIZ"

54 yaşındaki Tanyeli, son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Acı haber ise bugün geldi. Ünlü dans sanatçısı Tanyeli'nin vefat ediği haberi doğrulandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA