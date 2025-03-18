Bir tarih bu topraklarda yeniden yazıldı!

Türk tarihinin unutulmaz destanlarından 'Çanakkale Savaşı' arkasında bıraktığı hikayelerle gelecek nesillere 'Vatan ve Millet' olma kavramını en çarpıcı şekilde hatırlatıyor. Bu kadim topraklar bizlere birileri tarafından bahşedilmedi, aksine kanla ve gözyaşıyla kazanıldı. 250 bini aşkın vatan evladımızın toprağın altında kefensiz yattığı Çanakkale'de büyük zaferin bu yıl 110 yılını kutluyoruz. Biz de ziyaret ederken duygu seline kapılacağımız Çanakkale'nin rotalarını Yeni Asır okuyucuları için derledik.

ŞEHİTLER ANITI

Çanakkale deniz ve kara savaşlarında toplam 250 bin Türk askeri şehit olmuştur. Türk halkı, Çanakkale'de şehit düşen askerlerini unutmamak, her yıl sevgi ve saygı gösterebilmek için Çanakkale Boğazı'nın girişine Çanakkale şehitleri Anıtı'nı inşa etmiştir.

AKBAŞ ŞEHİTLİĞİ

İtilaf Kuvvetleri'nin hem havadan hem karadan hem de denizden tüm gücüyle saldırdığı Akbaş'ta binlerce askerimiz mermi dahi atmadan şehit olmuştur. Çanakkale Zaferi sırasında büyük bir etkiye sahip olan Akbaş Limanı bugün şehitlik olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki, diğer şehitlikler kadar bilinmeyen ve o yüzden çok ziyaretçi alamayan Akbaş Şehitliği, evlatlarımızın mabedi olmuştur.

SOĞANLIDERE ŞEHİTLİĞİ

Soğanlıdere bölgesi, Çanakkale savaşlarında çok önemli bir yere sahipti. Bu mevkiide kurulan hastanede savaş sırasında yaralı askerlerin tedavisi sağlıyordu. Tedavisi başarılı olanlar savaşa kaldıkları yerden devam ederken şehit olan askerler ise alan içerisinde bulunan şehitliğe defnediliyordu. Şehitlik alanında bulunan anıt, hava bombardımanı sırasında şehit olan bir onbaşı ve 9 er anısına yaptırılmıştır.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ MÜZESİ

Her yıl 18 Mart tarihinde yurdun dört bir yanından Çanakkale'ye kafileler halinde akın akın ziyaretler yapılmaktadır. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes minnet duygularıyla Çanakkale'ye koşmaktadır. Çanakkale Savaşı sırasında toplanan, savaşta kullanılan silahlar, askerlerimize ait araç ve gereçler Çanakkale'de bulunan bu müzede sergilenmektedir. Müze adeta sizi savaş dönemine götürüp o yıllardaki şartları anlamanıza büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca Çanakkale'ye gitmişken adına türküler yazılan Aynalı Çarşı'yı, Deniz Müzesi'ni ve Conkbayırı Mehmetçik Park Anıtı'nı ziyaret etmelisiniz.